«صناعة النواب»: ننظم زيارة ميدانية لمصنع كيما للتأكد من سيره في مساره الصحيح

أكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن لجنة الصناعة بالبرلمان سوف تقوم بتنظيم بزيارة ميدانية لمصنع كيما وذلك نظرا لأهمية هذا المصنع بالنسبة للاقتصاد المصري.

وأضاف معتز خلال تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين مساء اليوم الأربعاء، أن مصنع كيما ينتج كمية كبيرة من الأسمدة، مؤكدا أن هذا المصنع يعد من المصانع الهامة لأنه يساهم بإنتاج نص مليون طن.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة أن الهدف من الزيارة هو التأكد والوقوف على أن المصنع يسير في مساره الصحيح، وأيضا من التأكد من الدعم الذي يقدر بـ ٥٥% لوزارة الزراعة لن يؤثر على الهيكل التمويلي للمصنع كي يحقق المصنع المزيد من الإنجازات ويتفادى أي نوع من الخسائر.

وأوضح عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أنه طبقا للتعاقد تتحمل الشركة فقط تكلفة المرافق للمصنع وليست تجارب التشغيل اللازمة للإنتاج.

وناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب أمس طلب إحاطة مقدم من النائب مصطفى بكري، بشأن التجاوزات وإهدار المال العام بشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" بمحافظة أسوان، والتي من بينها توقف مشروع إعادة تأهيل المصنع والتأخر في تنفيذ المشروع وتحمل الشركة لمصروفات الغاز والكهرباء في فترة تجارب التشغيل التي كان يتعين تحميلها لمقاول المشروع وفقًا لبنود العقد.