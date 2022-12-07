الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الإسكندرية: 1498 قرار إزالة للمباني المخالفة خلال 2022

حملات الإزالة بالإسكندرية
حملات الإزالة بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة  بكل حزم وقوة وذلك لما تمثله من خطورة داهمة على أرواح المواطنين ولما تشكله من ضغط كبير على شبكات البنية التحتية، وتتسبب في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة. 

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وبناءً على تكليفات المحافظ، شنت أحياء الإسكندرية العديد من الحملات للقضاء على هذه الظاهرة في المهد، حيث بلغت إجمالي قرارات الإزالة التي نفذتها أحياء المحافظة على المباني المخالفة في الفترة من 1 يناير وحتى 30 نوفمبر 2022، 119 قرار إزالة للعقارات والمباني المخالفة، بينما بلغت عدد قرارات الإزالة الفورية في المهد للفترة ذاتها 1379 قرارًا وبذلك يصل إجمالي قرارات الإزالة التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة 1498 قرار إزالة.

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هذا ويعتبر، حي العامرية أول هو أكثر الأحياء تنفيذا لقرارات الإزالة الصادرة به، حيث بلغت عدد قرارات الإزالة التي نفذها الحي في الفترة من 1 يناير 2022 حتى 30 نوفمبر 2022 عدد 332 قرار إزالة، وتبعه حي شرق من حيث عدد قرارات الإزالة التي نفذها خلال الفترة ذاتها حيث بلغت عدد قرارات الإزالة المنفذ به 313 قرار إزالة، ثم منتزه أول والذي بلغت عدد قرارات الإزالة به 273 قرار إزالة ثم العامرية ثان عدد 207 وتبعه حي العجمي 203 قرارات إزالة.

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الإسكندرية 1498 قرار إزالة قرارات الازالة حملات إزالة البناء المخالف من يناير حتى نوفمبر محافظ الإسكندرية

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