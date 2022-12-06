زيارات مدرسية لمشروع مصنع «كيما 2» الجديد

نظمت مدارس رمضان أرباب الإعدادية، عمر بن الخطاب، كيما الإعدادية، زيارات ميدانية لمشروع مصنع كيما ٢ الجديد المملوك لشركة كيما إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.



وتأتي هذه الزيارات في إطار حرص الشركة على التعاون الدائم مع المؤسسات التعليمية وذلك لإطلاعهم على القطاعات الصناعية المختلفة وذلك لتمكينهم من الاستفادة على المستوى العملي والتعرف على مشروع كيما-٢ كأحد أكبر المشروعات القومية فى مصر المنجزة فى عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



