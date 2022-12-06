الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

زيارات مدرسية لمشروع مصنع «كيما 2» الجديد

من الحدث
من الحدث

نظمت مدارس رمضان أرباب الإعدادية، عمر بن الخطاب، كيما الإعدادية، زيارات ميدانية لمشروع مصنع كيما ٢ الجديد المملوك لشركة كيما إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. 


وتأتي هذه الزيارات في إطار حرص الشركة على التعاون الدائم  مع المؤسسات التعليمية وذلك لإطلاعهم على  القطاعات الصناعية المختلفة وذلك لتمكينهم من الاستفادة على المستوى العملي والتعرف على مشروع  كيما-٢  كأحد  أكبر  المشروعات  القومية  فى مصر المنجزة فى عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.


 

القطاعات الصناعية المختلفة القابضة للصناعات القطاعات الصناعية صناعات الكيماوية قطاع الأعمال العام قطاع الاعمال للصناعات الكيماوية لقابضة للصناعات الكيماوية

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فلسفة التعمير

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