الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عودة القطارات الإسباني للعمل من وإلى أسوان قريبًا

لجنة النقل بمجلس
لجنة النقل بمجلس النواب

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة علاء عابد اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة عدد من طلبات الاحاطه المقدمه من النواب.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة مقدم من النائب عماد خليل بشأن عدم الإلتزام بمواعيد وصول القطارات في محافظات الصعيد وتأخير الوصول بالنسبة لمعظم القطارات لأوقات تصل للساعات مما يترتب عليه معاناة اهالينا في الصعيد يوميا من الوصول لمحافظاتهم.

وقال عماد خليل، مقدم طلب الاحاطه ان هناك نقص في الخدمات في القطارات وعدم الاهتمام بالنظافة رغم التصريحات الدائمة بتطوير مرفق السكة الحديد وهو مالم نجده على ارض الواقع، لافتًا إلى أنه استقل القطار مؤخرا وشاهد مستوى متدني من النظافة.

وقال علاء عابد إن لجنة النقل والمواصلات لديها شكاوى كثيرة من تأخر مواعيد القطارات وليس من المقبول أن يكون لدينا طفرة كبيرة في مجال النقل والمواصلات ونحن كلجنة داعمين للسكة الحديد وبالتالي يجب أن تكون القطارات علي مستوي عالي من الانضباط في المواعيد.

أشار عابد إلى أن لدينا أقدم ثاني سكة حديد في العالم واستخدام القطارات لا يتوقف فقط علي المواطن المصري بل يستخدمه السياح ايضا وبالتالي يجب عودة الانضباط للقطارات.

من جانبها، قالت النائبة مي مازن إن قطارات الصعيد أكثر من سيئة ويتم بيع التذاكر بالسوق السوداء  والتاخير يصل لاكثر من ١٠ ساعات، مؤكدة أنها في إحدى الرحلات من القاهرة إلى سوهاج وصل زمن الرحلة إلى ١٦ ساعة.

وطالب النائب كمال أبو جليل بضرورة الصيانة لعربات قطارات الصعيد، ولا بد من توافر عمال نظافة، ليؤكد جمال حسين مسؤول التسويق بهيئة السكة الحديد أنه مع افتتاح محطة قطار بشتيل ستتقلّص مدة التأخير.

وكشف مسؤول هيئة السكة الحديد أن القطارات الإسباني المتوجهة لأسوان سيتم إعادة تشغيلها خلال الفترة القادمة.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات بالنواب بزيارة أعضاء اللجنة؛ للوقوف على ما اتخذته الحكومة من إجراءات للاهتمام بالنظافة بالقطارات وماتم من توفيره من الخدمات الناقصة للقطارات وشكلت اللجنة من محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، وعماد خليل مقدم طلب الإحاطة، ونجلاء باخوم، ومي مازن، ورحاب الغول، وحنان عوض، ومصطفي محمود وحضور افتتاح محطة بشتيل واستقلال القطار من بشتيل لاسوان لرؤية الوضع على الطبيعة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدمة من نجلاء باخوم بشأن تأهيل رصيف قطارات مركز قوص محافظة قنا لاستقبال أصحاب الإعاقة حيث لا يوجد له مطلع أو منزل مؤهل للكراسي أو للعكازات الخاصة بذوي الاعاقة.

وأوصت اللجنة بدعوة رئيس الهيئة العامة للسكة الحديد، للاستماع منه عن كيفية تطوير البنية التحتية للقطارات بما يتناسب مع الاحتياجات الخاصة بذوي الهمم.

لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب طلبات الإحاطة وصول القطارات محافظات الصعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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