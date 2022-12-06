الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«التنمية الثقافية» ناعيًا مصطفى سليم: ترك أطيب الأثر فى المسرح

مصطفى سليم
مصطفى سليم

نعى قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هاني أبوالحسن، ببالغ الحزن الكاتب والشاعر الدكتور مصطفى سليم، رئيس قسم الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية، الرئيس الأسبق للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والذي ترك أطيب الأثر في المسرح المصري المعاصر، بما قدمه من أعمال متميزة، عبر مسيرة فنية كبيرة، ما بين التأليف والدراماتورجيا والأشعار.

وتقدمت إدارة الصندوق بخالص التعازي لأسرته ومحبيه وتلاميذه، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

د.مصطفى سليم هو مؤلف مصري حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية– قسم الدراما والنقد المسرحي عام 1991، حصل على دبلوم الدراسات العليا فى الدراما والنقد المسرحى عام 1994، حصل على درجة الماجستير فى فلسفة المسرح عام 2002. 

وقدم الراحل للمسرح المصرى 55 عملا مسرحيا ما بين تأليف ودراماتورج وأشعار من أبرزها المسرحيات الموسيقية التالية: تأليف (بانوراما فرعونية) (لحظات) إخراج خالد جلال 1999، دراماتورج وأشعار (البخيل) إخراج خالد جلال 2000 – أشعار(الإسكافي ملكا) إخراج خالد جلال 2008، أشعار (السلطان الحائر) إخراج د. عاصم نجاتي 2010، أشعار (بلقيس) إخراج الراحل د. أحمد عبدالحليم 2012، أشعار (روميو وجوليت) 2013 إخراج خالد جلال، دراماتورج وأشعار(هاملت المليون) إخراج خالد جلال 2015، دراماتورج وأشعار (حلم ليلة صيف) إخراج مازن الغرباوي 2015 – أشعار (يا دنيا يا حرامي) إخراج هشام عطوة 2010 – أشعار (حمام روماني) إخراج هشام جمعة، تأليف أوبريت (صيف ولادنا) إخراج شادى سرور.

قطاع صندوق التنمية الثقافية صندوق التنمية الثقافية مصطفي سليم الدكتور هاني أبو الحسن الدكتور مصطفي سليم المعهد العالى للفنون المسرحية المسرح المصري المعاصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

بعد مشروع الكونجرس.. «فيسبوك» يهدد بمنع نشر المحتوى الإخبارى عبر منصاته

«المركزى»: ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 33.532 مليار دولار فى نوفمبر

«هبوط حاد فى الدورة الدموية».. أول تعليق من التعليم على وفاة الطفلة ريناد

«عمال مصر»: التأمينات توافق على إدراج العاملين بالنقل البرى ضمن مظلمة التأمين الصحى

ذكريات مؤلمة وعتاب.. رسالة أنجلينا جولى لبراد بيت بعد 8 سنوات انفصال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية