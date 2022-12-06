«التنمية الثقافية» ناعيًا مصطفى سليم: ترك أطيب الأثر فى المسرح

نعى قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هاني أبوالحسن، ببالغ الحزن الكاتب والشاعر الدكتور مصطفى سليم، رئيس قسم الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية، الرئيس الأسبق للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والذي ترك أطيب الأثر في المسرح المصري المعاصر، بما قدمه من أعمال متميزة، عبر مسيرة فنية كبيرة، ما بين التأليف والدراماتورجيا والأشعار.

وتقدمت إدارة الصندوق بخالص التعازي لأسرته ومحبيه وتلاميذه، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

د.مصطفى سليم هو مؤلف مصري حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية– قسم الدراما والنقد المسرحي عام 1991، حصل على دبلوم الدراسات العليا فى الدراما والنقد المسرحى عام 1994، حصل على درجة الماجستير فى فلسفة المسرح عام 2002.

وقدم الراحل للمسرح المصرى 55 عملا مسرحيا ما بين تأليف ودراماتورج وأشعار من أبرزها المسرحيات الموسيقية التالية: تأليف (بانوراما فرعونية) (لحظات) إخراج خالد جلال 1999، دراماتورج وأشعار (البخيل) إخراج خالد جلال 2000 – أشعار(الإسكافي ملكا) إخراج خالد جلال 2008، أشعار (السلطان الحائر) إخراج د. عاصم نجاتي 2010، أشعار (بلقيس) إخراج الراحل د. أحمد عبدالحليم 2012، أشعار (روميو وجوليت) 2013 إخراج خالد جلال، دراماتورج وأشعار(هاملت المليون) إخراج خالد جلال 2015، دراماتورج وأشعار (حلم ليلة صيف) إخراج مازن الغرباوي 2015 – أشعار (يا دنيا يا حرامي) إخراج هشام عطوة 2010 – أشعار (حمام روماني) إخراج هشام جمعة، تأليف أوبريت (صيف ولادنا) إخراج شادى سرور.