روسيا ستُبقى إنتاج النفط الخام الحالى عند مستويات الشهر الماضى

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الثلاثاء، إن روسيا ستُبقي إنتاج النفط في ديسمبر الحالي عند مستويات نوفمبر الماضي، بعد فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على شحنات النفط الروسية البحرية ووضع سقف سعري للنفط الروسي.

وأضاف نوفاك، بحسب وكالة أنباء «تاس» الروسية: "نحن واثقون من أن مبيعات النفط في السوق العالمية في ديسمبر ستكون عند نفس مستويات نوفمبر.. ولاحقا، سوف نناقش كيف يتم بيع المنتجات ذات الصلة، وكيف يتطور وضع السوق.. وهناك الكثير من أوجه الغموض، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات الاقتصاد العالمي".

ودخل الحظر على شحنات النفط الروسي البحرية إلى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، أمس الإثنين.

من ناحية أخرى، دخل قرار دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وأستراليا بشأن تحديد سقف سعري للنفط الروسي، الذي يتم تسليمه بحرا عند 60 دولارا للبرميل، حيز التنفيذ.

زيادة إنتاج النفط الروسى

وقال نوفاك، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن إنتاج روسيا من النفط الخام ارتفع بنسبة 2ر2% ليصل إلى 488 مليون طن، في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022.

وتابع نوفاك: "نعمل على وضع آليات لحظر استخدام سقف سعري بصرف النظر عن المستوى المحدد، لأن مثل هذا التدخل يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار السوق".

وأردف: إن روسيا لن تعمل في ظل فرض حد أقصى للسعر حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.

وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وبدون تحديد هذا السقف سيكون من السهل جدا وصولها إلى مشترين جدد بأسعار السوق.

وحاليا، تقدم دول مجموعة السبع خدمات التأمين لـ90% من الشحنات العالمية، والاتحاد الأوروبي هو فاعل رئيسي في الشحن البحري مما يؤمّن قوة ردع ذات صدقية، لكنه يؤدي أيضا إلى خطر خسارة أسواق لصالح منافسين جدد.