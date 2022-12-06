الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

إحاطة برلمانية تطالب بالتراجع عن تطبيق الفاتورة الإلكترونية على المحامين

النائب السيد شمس
النائب السيد شمس الدين

‫طالب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بالوقف الفورى للفاتورة الالكترونية وعدم تطبيقها على أصحاب المهن الحرة وفى مقدمتهم "المحامين"، مؤكداً أن المحاماة رسالة وليست عملاً تجارياً.

وقال شمس الدين، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، إن المحامين يدفعون مستحقاتهم الضريبية للدولة من المنبع أثناء رفع الدعوى وكل القوانين تنص على أن المحاماة ليست مهنة تجارية، بل يتم الحظر على المحامين ممارسة أي نشاط تجاري.

txt

نقابة البيطريين تطالب بإرجاء تطبيق «الفاتورة الإلكترونية» على الأطباء

txt

عضو بـ«صحة النواب»: تطبيق الفاتورة الإلكترونية على الأطباء مخالفة دستورية

وأكد أن المحامين لا يحملون ميزانية الدولة بأى أعباء مالية سواء رواتب أو حوافز مالية أو معاشات وغيره، بل بالعكس ميزانية الدولة تستفيد من المحامين من خلال الرسوم التى يتم دفعها فى خزانة المحاكم.

ودعا النائب السيد شمس الدين الحكومة إلى التراجع الفورى عن تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية على المحامين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة، مؤكداً أن هذا النظام غير دستوري ويتعارض مع النصوص الدستورية. 

ومن جهتها، وشددت مصلحة الضرائب على الممولين من أصحاب المهن الحرة الذين كل تعاملاتهم مع مستهلك نهائي التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وتقديم طلب إرجاء إصدار فواتير على المنظومة إلى المأموريات التابعين لها لحين صدور قرارات إلزام لهم بمنظومة الإيصال الإلكتروني.

وكان مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد صرح أنه سيتم اكتمال إلزام جميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى منتصف ديسمبر 2022، مشددًا على ضرورة التزام جميع الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بجميع مراحلها، بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية.وشددتمصلجة الضرائب على الممولين من أصحاب المهن الحرة الذين كل تعاملاتهم مع مستهلك نهائي التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وتقديم طلب إرجاء إصدار فواتير على المنظومة إلى المأموريات التابعين لها لحين صدور قرارات إلزام لهم بمنظومة الإيصال الإلكتروني.

وكان مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد صرح أنه سيتم اكتمال إلزام جميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى منتصف ديسمبر 2022، مشددًا على ضرورة التزام جميع الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بجميع مراحلها، بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية.

الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الضرائب المصرية الفاتورة الإلكترونية النائب السيد شمس الدين الممولين رئيس مصلحة الضرائب المصرية رئيس مجلس الوزراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

الطن يبدأ من 20300 جنيه.. أسعار الحديد في الأسواق اليوم

إصابة طالب ثانوي بطعنة في البطن خلال مشاجرة بين الطلاب بمدرسة ثانوية بالشرقية

سرعة زائدة ورعونة.. طفل يقود سيارة ويدهس 3 طالبات بالجيزة

خلال 8 سنوات.. مصر تحقق نجاحات وتحولات إيجابية بمحاور وقطاعات التنمية البشرية

نقابة المهندسين تبحث التعامل مع نظام الفاتورة الإلكترونية اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات