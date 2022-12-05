نقابة البيطريين تطالب بإرجاء تطبيق «الفاتورة الإلكترونية» على الأطباء

طالب الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، وزارة المالية، بإرجاء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على الأطباء البيطريين، لحين دراسته دراسة مستوفية، نظرا للطبيعة الخاصة لمهنة الطب البيطري، مشيرا إلى أن الطبيب البيطري أغلب تعاملاته مع أفراد وليس شركات، وهو ما لا يتسق مع إصدار فواتير إلكترونية، لافتا إلى ضرورة وجود ترتيبات سابقة للتسجيل وتوضيح ذلك للأطباء.

وأكد سليم، أنه يتابع باهتمام بالغ تداعيات القرارات الصادرة فى شأن منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع بمقر وزارة المالية غدا الثلاثاء، بحضور نائب وزير المالية الدكتور إيهاب أبوعيش، وعددا من قيادات مصلحة الضرائب المصرية، وذلك عقب تواصل النقيب العام معهم، للبحث عقبات ومشكلات المنظومة الجديدة، ولحفظ حق الأطباء البيطريين كاملا، مشيرا إلى تطلعه أن يثمر الاجتماع عن نتائج تحافظ على حقوق الأطباء البيطريين.

وأشار النقيب العام للأطباء البيطريين، إلى دعمه لوجود آلية لإقرار محاسبة ضريبية عادلة، إلا أنه من غير المنطقي تطبيق رسوم على خدمة مهنية مثل الطب البيطرى ومعاملاتها معاملة الخدمات التجارية، الأمر الذي قد يتسبب في إعاقة تقديم الخدمات البيطرية، مطالبا بإعادة النظر للرسوم المُقررة للفاتورة الإلكترونية حتى لا يتم زيادة الأعباء على أصحاب المهن الحرة.

وكان قد أعلن الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، انتهاء النقابة من أرشفة 80 ألفا و266 ملفا، وهى كامل ملفات أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بالنقابة العامة منذ إنشائها.

وأشار سليم، إلى أنه أعطى توجيهاته للبدء الفورى فى أرشفة ملفات الأخصائيين، وكذلك ملفات العيادات المسجلة وملفات الشؤون القانونية، على أن يتم أرشفة أي ملفات تلقائيًا أولًا بأول دون تأخير، لافتا إلى وضع الأمانة العامة خطة للانتهاء من ذلك بنهاية ديسمبر 2022.