مصرع عامل غرقاً أثناء عمله بمرشح مياه في أسوان

لقى عامل مصرعه، مساء اليوم الإثنين، إثر غرقه في مرشح بقرية الشراونة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، اثناء تنظيفه لمرشح بميه عد انسداده.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة إدفو بلاغا بغرق عامل بمرشح مياه بقرية الشراونة التابعة لدائرة المركز، أثناء عمله في نظافة العوامة، وعلى الفور تم الدفع سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، ونقل الجثة إلى المشرحة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبعد عرضه على الطبيب الشرعي تبين الجثة لعامل يدعي محمود حسين حسن وصول للمشرحة جثة هامدة يبلغ من العمر 50 عاما يقيم في قرية الشراونة قبلي، ولا يوجد بها أي إصابات وسبب الوفاة اسفكسيا غرق ادت الي هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بالقلب .

وكانت الجهات الأمنية انتقلت إلى مكان الواقعة لعمل التحريات الاولية وتبين أنه لا توجد شبهه جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.