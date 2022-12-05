فصل الكهرباء عن مناطق وأحياء بمدينة بنى سويف لصيانة المُغذيات

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، اليوم الإثنين، عن أنه من المقرر فصل التيار عن عدد من المُغذيات العُمومية بمدينة بني سويف، وذلك على مدار 3 أيام (الثلاثاء، الأربعاء والخميس : 6 ، 7 و8 ديسمبر الجاري)، لإجراء أعمال الصيانة الدورية، مما يتطلب فصل الخدمة عن بعض المناطق والأحياء التي تعتمد على التغذية الكهربائية الواردة من تلك المغذيات.

وبحسب بيان القطاع سيتم فصل التيار"غدًا الثلاثاء 12/6" عن مناطق (خلف الرمد، مستشفى الرمد، عمارات الرى، محطة الركاب، التأمين الصحي، الضرائب العقارية، السلع الغذائية، البنك الأهلي، مستشفى علي بن أبي طالب، شارع الحاج رضا بالمرماح والمنطقة المجاورة)، و"يوم الأربعاء 12/7"عن (كليه التربية، شارع أحمد حجازي من كلية الصيدلة حتى نهاية الشارع والمنطقة المجاورة - مبني صيانة الإسكان - مساكن الرى بجوار مجمع المحاكم، شارع عامر عفيفي، المدرسة الكهربائية، منطقة بلبل بجوار الموقف.

ويوم "الخميس 12/8" عن مناطق (شارع المدارس، منطقة الإسكان، جزء من أرض المحلج، مدرسة الزخرفية والمنطقة المجاورة، شارع بدرخان بالمرماح، جزء من شارع بورسعيد أمام مزلقان المدارس - مركز الإيمان للأشعة، السوق التجاري، مبني الري، برج الندى) وذلك بداية من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحًا على مدار الأيام الثلاثة المذكورة، وبحسب الترتيب المُبين عاليه.

ويتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة فصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، تضمن الإشارة إلى قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية، على مدار يومي السبت والأحد 3 و4 ديسمبر الجاري، بقرية منشأة البديني مركز إهناسيا، مكونة من 9 عيادات في 8 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الصدر، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1704 مرضى وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 39، معمل طفيليات 24، حالات الأشعة 17، استصدار 10 قرارات نفقة دولة، تحويل عدد 4 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 48 حالة.