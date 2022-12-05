180 بندا جديدا.. الاتحاد الأوروبي يدرس الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا

ناقشت دول الاتحاد الأوروبي مع المفوضية الأوروبية إعداد الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا.

ووفقا لما نقلت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن مصادر دبلوماسية، فإن ممثلي المفوضية الأوروبية ناقشوا خلال يومي العطلة الأسبوعية، مع ممثلي دول الاتحاد الأوروبي إعداد الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا حيث تم الاقتراح خلال المناقشات، إضافة 180 بندا جديدا إلى قوائم العقوبات.

وحسب مصادر الصحيفة، يجري بحث اتخاذ تدابير في المجالات التكنولوجية والمالية والإعلامية.

- اليوم.. الحظر الأوروبي على واردات النفط الروسي يدخل حيز التنفيذ

يدخل اليوم الإثنين الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي في يونيو الماضي، باستثناءات محدودة.

ويأتي القرار ضمن حزمة من العقوبات الأوروبية على روسيا، و لكنه سمح بفترة انتقالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتنفيذ التدريجي للحظر.

- المفوضية الأوروبية: سقف سعر النفط الروسي سيكون قابلًا للتعديل مع الوقت

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن سقف سعر النفط الروسي المنقول بحرًا سيكون قابلًا للتعديل مع الوقت.

وقالت "فون دير لاين" في تصريحات صحفية "وافق الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وشركاء عالميين آخرون اليوم على وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا".

وأشارت "فون دير لاين"، إلى أن ذلك سيؤدي إلى خفض عائدات روسيا بشكل كبير، وسيساعد على استقرار أسعار الطاقة العالمية، مما سيفيد بلدان الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم، مؤكدة أنه سيتم تعديل هذا السقف مع مرور الوقت، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى الروسية.

يجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي وافق على تحديد سقف أسعار النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي عن قراره رسميًا يوم الأحد المقبل.