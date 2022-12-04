وزير الخارجية الإيرانى يتهم واشنطن بدعم الاحتجاجات للضغط على طهران

اتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الاحتجاجات للضغط على طهران بالملف النووي.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أجرى وزير الخارجية الإيراني محادثة هاتفية مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية.

وذكرت الوزارة على موقعها على الإنترنت أن أمير عبد اللهيان شكر خلال المحادثة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي على دوره في مسار الحوار والتفاعل.

وفي الوقت نفسه، وجه انتقادات ضد “الخطاب الدبلوماسي الأوروبي”، قائلاً إنهم كانوا تحت تأثير معلومات خاطئة، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالأهداف الاستراتيجية للكتلة.

وحث الدبلوماسي الإيراني الكبير بوريل على لعب دوره المهم في منع الكتلة من اتخاذ خطوات "غير بناءة" في العلاقات الثنائية، بحسب الوزارة.

كما ناقش الجانبان آخر مستجدات مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، والتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووقعت إيران الاتفاق النووي مع القوى العالمية في يوليو 2015، ووافقت على وضع بعض القيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات عن البلاد.