وزير الرياضة يحتفل بذوي القدرات والهمم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي

هنأ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة أبناء مصر من ذوي الهمم والقدرات الخاصة بمناسبة اليوم العالمي لذوى الاحتياجات والذى يحتفل به العالم أجمع فى ٣ ديسمبر من كل عام، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح والتفوق فى حياتهم.

وأكد صبحى أن أبناء مصر من ذوى الهمم والقدرات الخاصة فى قلب الرئيس السيسى، والذى يولي بالغ الاهتمام بهم، ووجه مؤسسات الدولة للعمل على دمجهم فى مختلف المشروعات، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، لافتًا إلى رعاية الرئيس ودعمه الدائم للنماذج الملهمة من شباب مصر ومنهم ذوى القدرات والهمم وهذا ما ظهر جليًا خلال النسخ السابقة من احتفالية "قادرون باختلاف" التى تلقى رعاية وتشريف فخامة السيد الرئيس.

ولفت وزير الرياضة إلى الدعم الكبير الذى تقدمه الوزارة لذوى الهمم من خلال الأنشطة والمشروعات المنفذة لهم خصيصًا على مدار العام فى جميع المحافظات، منها برامج اكتشاف الموهوبين من ذوى الهمم "إبداع قادرون"، وبرامج تدريبية ومعسكرات رياضية وترفيهية، وبطولات ومنافسات رياضية منها دورى مراكز الشباب لذوى الهمم، وإقامة مراكز التخاطب، ومراكز تدريب وتأهيل وغيرها من البرامج لذوى الهمم داخل مراكز الشباب بمختلف المحافظات.

وأوضح الوزير أنه يحرص بشكل دائم على التواصل المباشر مع ذوى الهمم، والذين يحققون إنجازات فريدة فى مختلف المجالات العلمية والرياضية والفنية والأدبية وغيرها، مشيرًا إلى وجود وحدة خاصة بهم بالوزارة تحت مسمي "وحدة تطوير وتأهيل ذوى الهمم"، بالإدارة المركزية لتمكين الشباب، بجانب مكتب ذوى الهمم "مكتب قادرون باختلاف" بالوزارة، فى إطار السعى نحو رصد احتياجاتهم من أنشطة وبرامج وخدمات للمُضى قُدما فى تنفيذها.