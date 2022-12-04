جامعة الفيوم: انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات الطلابية بالكليات

تجرى اليوم الأحد، الجولة الأولى من الانتخابات الطلابية بكليات الجامعة وفرزها وإعلان نتائجها، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشار محمد فاروق الخبيري إلى أنه خلال الجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية بالكليات قام الطلاب بالإدلاء بأصواتهم لاختيار الطلاب المرشحين لخوض الانتخابات الطلابية، حيث إنه تتم الانتخابات في 10 كليات، وباقي الكليات بالتزكية وستقوم اللجان العليا بالكليات بفرز الأصوات.

وأوضح أنه تم إعلان الكشوف النهائية للطلاب الراغبين في خوض الانتخابات الطلابية على مستوى كليات الجامعة، وبلغ العدد النهائي للطلاب المتقدمين 565 طالبًا، والعدد الأخير للطالبات المتقدمات 413 طالبة، بإجمالي 978 طالبًا وطالبة من كليات جامعة الفيوم.

وأشار "الخبيري"، إلى وجود عدد من المعايير والاشتراطات للترشح للانتخابات الطلابية، أهمها أن يكون الطالب متمتعًا بجنسية مصرية، وأن يكون حسن السلوك، وأن يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية أو المعهد في مجال اللجنة المرشح لها، عدا طلاب السنة الدراسية الأولى، وألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًّا بأحد الجزاءات المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 13 من المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وكان قد شهد ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، العرض المسرحي لمنتخب مسرح جامعة الفيوم، والذي جاء تحت عنوان (الجزيرة) والذي حصل على المركز الأول على مستوى الجامعات بمهرجان المسرح الدولي للجامعات.

وذلك بحضور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعرفه صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية، و وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية، وعدد من العاملين والطلاب.