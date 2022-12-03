«الذهب يقفز لا يزيد».. التموين: يجب التريث لأن الأسعار ستهدأ قريبا

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، عن توقعات أسعار الذهب خلال الفترة القادمة بعد أن وصل سعر المعدن الأصفر لسعر خيالي لـ1600 جنيه.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم السبت، إن الذهب كأي سلعة تزيد في حالة الطلب والإقبال، والناس تحب الاستثمار في الذهب والعقارات والذهب ملاذاً آمناً للأموال للأفراد والدول كلها تسعى لتوفير احتياطي منه.



وتابع: "الذهب يقفز ولا يزيد، وأحب أنصح المشاهدين الذين ينوون شراء الذهب بالتريث لأن الأسعار ستهدأ بالتأكيد".



وأكمل: “حاليا هناك عيار 14 ويستطيع المواطن الحصول على شبكة قيمة بمبالغ ليست كبيرة، والذهب لا يتم استيراده من الخارج في الوقت الحالي، والسعر في مصر ارتفع بسبب كثرة الطلب ونتوقع أن تهدأ الأسعار في الفترة المقبلة”.