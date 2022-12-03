عزة مصطفى لـ أصالة: «اعتذارك مرفوض وشيلى من تاريخك الفنى أغانيك المصرية»

وجهت الإعلامية عزة مصطفى، رسالة للمطربة السورية أصالة بعد اعتذارها للجمهور المصري عما صدر عنها من تصريحات في حفلها بالسعودية.

وقالت عزة مصطفى، خلال تقديم برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أصالة اعتذرت بعد ما حست بغضب الجمهور المصري منها، الجمهور اللي فاكر تاريخ أصالة كويس، وفاكر جت إمتى، وفاكر مشهد دخولها على المسرح وحلمي بكر ماسكها بإيده واستقبلها الجمهور المصري".

وأردفت: "بقول لأصالة اعتذارك مرفوض، مش عاوزينك تمجدي في مصر، ولا تفتكري مصر عملت لك إيه، شيلي من تاريخك الفني أغانيك المصرية، معتقدش هتلاقي حاجة مهمة".