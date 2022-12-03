السبت 03 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عزة مصطفى لـ أصالة: «اعتذارك مرفوض وشيلى من تاريخك الفنى أغانيك المصرية»

أصالة
أصالة

وجهت الإعلامية عزة مصطفى، رسالة للمطربة السورية أصالة بعد اعتذارها للجمهور المصري عما صدر عنها من تصريحات في حفلها بالسعودية.

حلمى بكر عن تصريحات أصالة: لما أشكر فى حد معرفوش يسمى منافقة

وقالت عزة مصطفى، خلال تقديم برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أصالة اعتذرت بعد ما حست بغضب الجمهور المصري منها، الجمهور اللي فاكر تاريخ أصالة كويس، وفاكر جت إمتى، وفاكر مشهد دخولها على المسرح وحلمي بكر ماسكها بإيده واستقبلها الجمهور المصري".

 

وأردفت: "بقول لأصالة  اعتذارك مرفوض، مش عاوزينك تمجدي في مصر، ولا تفتكري مصر عملت لك إيه، شيلي من تاريخك الفني أغانيك المصرية، معتقدش هتلاقي حاجة مهمة". 

 

محمد الباز: «أصالة لحم أكتافها من مصر ويجب أن تعتذر»

 

«مشتمناهمش زعلوا ليه؟».. رد أصالة على وجود شخصيات حقيقية فى كليب «الرحلة»

أصالة عزة مصطفى أغاني أصالة المصرية صالة التحرير غضب الجمهور المصري

مواد متعلقة

منى عبدالغنى تعتذر لأولادها على الهواء لهذا السبب (فيديو)

أحمد كريمة: القرآن فيه إشارة لنظرية الانفجار العظيم (فيديو)

رجل أرسل لآخر قبل وفاته تسجيلات تكشف خيانة الزوجة.. وأمين الفتوى: «ربنا يسامحه»

«مش غسيل مواعين».. أمين الفتوى: الحقوق والواجبات بين الزوجين «قلبية»

«عايز أسلم على الإيد الشقيانة».. ملخص زيارة الرئيس السيسى لقرية الحصص (فيديو)

عن تجاوزات القابضة للغزل والنسيج.. بكري: «450 مليون جنيه رقم يخض»

حلمى بكر عن تصريحات أصالة: لما أشكر فى حد معرفوش يسمى منافقة

المفتى: الحفاظ على جمال المرأة أحد أسباب تحديد النسل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

خاص.. استقالة فى جهاز الزمالك بعد التعادل مع المصرى فى الدورى

نقيب التمريض: نتابع واقعة الاعتداء بمستشفى قويسنا بالتعاون مع النقابة الفرعية

مصرع وإصابة 28 فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية- مطروح

وزير الصحة لـ«ممرضات قويسنا»: جئتكن للتحقيق فى الواقعة بنفسى.. ولا أحد فوق القانون

سيدة بالفيوم مصابة بجلطة على المخ منذ 8 سنوات: «نفسي أتعالج على نفقة الدولة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

إدوار الخراط.. أنت معنا

ماجد حبته

ديور أمام الأهرامات

مؤمن المحمدي

كفاية كفاية كفاية

أحمد الصغير

أخطر ما غيره رجال الدين فى العقل المصرى الجمعى!

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

ماجد حبته

اللجنة الوزارية للإنتاج

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى يدعو للتحقيق فى استخدام إسرائيل للقوة المميتة بحق الفلسطينيين

قاضي قضاة فلسطين: الشعب الفلسطيني يواجه عصابة إرهابية وليس دولة احتلال فقط

«ما بعد العودة».. تحديات صعبة تواجه حكومة نتنياهو المقبلة