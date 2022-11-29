الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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محمد الباز: «أصالة لحم أكتافها من مصر ويجب أن تعتذر»

محمد الباز
محمد الباز
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انتقد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، تصريحات المطربة السورية أصالة، عندما قالت إن السعودية لها فضل كبير عليها وإنها من جعلتها أصالة.

وأضاف الباز، خلال لايف «البساط أحمدي» على صفحته الرسمية على فيسبوك: "ممكن تقول إنها حرة، وممكن تشوف أن ما قالته أصالة مجاملة، وكلام لا يعبر عن حقيقة الموقف، لكن أصالة شخصية عنيفة وعدوانية، والواقع أن لحم أكتاف أصالة من مصر، اسمها وشهرتها من مصر، فلوسها من مصر، أحلى سنين حياتها عاشتها في مصر".

ولفت إلى أن اصالة تبناها حلمي بكر، وقدم لها لحن أغنية "ع إللي جرى"، والتي صنعت نجوميتها.

وختم الباز بأن أصالة مدينة لكل الناس باعتذار.

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