السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حلمى بكر عن تصريحات أصالة: لما أشكر فى حد معرفوش يسمى منافقة

حلمي بكر،
حلمي بكر،

قال الملحن حلمي بكر، إن تصريحات المطربة السورية أصالة التي أزعجت الجمهور المصري، نوع من المجاملة، لكن المجاملة لا تكون على حساب الفنان، وتخصم من رصيدها، مردفًا: "لما أستقبل ضيوف، وأجي عند واحد معرفهوش أقوله أنت فين واحشني، بيسموها منافقة".

وأضاف حلمي بكر، في حواره على قناة "الحدث اليوم": "لا أعني أن أصالة تقصد النفاق، لكنها فنانة صنعت اسمها، بمن حولها المؤلف والملحن والجمهور، ويصعب على الجمهور إن سقفت لك واستقبلتك في بيتي، وفجأة بعد كل حاجة تقولي حضرتك مين؟".

 

محمد الباز: «أصالة لحم أكتافها من مصر ويجب أن تعتذر»

 

وأردف: "أصالة دخلت للامتحان في الإذاعة، هي وصابر الرباعي، الموجي قال أنا عايز ألحن للبنت دي، وبعدها سيد مكاوي لحن لها، وأنا عملت لها سلسلة من الأغاني.. أصالة كانت تغضب مني، وتقولي أنت بتكرهني، وأنا أقولها يا ريت أكره الناس، زي ما بحبك كده".

ختم: "الموجي له دور في صنع أصالة، وسلطان وسيد مكاوي، وجيل جديد من الشباب، أصالة بنت كيانات، عندما يخطئ الجديد، يبقى علامة استفهام أخطأت".

وأشار إلى أن أصالة وهي في سوريا كانت تعاني من شلل، فأمر حافظ الأسد أن تسافر لتشيكوسلوفاكيا لتلقي العلاج. 

حلمي بكر أصالة حفل السعودية المجاملة رصيد الفنان

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