السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 6 أطنان مخدرات و8 قضايا غسيل أموال بملياريّ جنيه خلال شهر

الأمن
الأمن

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكثفة، استهدفت البؤر والأوكار الإجرامية، على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود خلال شهر، عن ضبط 6241 قضية إتجار في المواد المخدرة، بإجمالي 6971 متهمًا، وكمية من مخدر البانجو وزنت 4027,499 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 1805,291 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 390,309 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 307,179 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 162,94 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الأفيون وزنت 2,763 كيلو جرامًا.

وتمكنت الحملات من ضبط كمية من مخدر الفودو وزنت 1,60 كيلو جرامًا، 18,414,244 قرص لعقار الترامادول، 2 كيلو جرام من ذات المخدر، 120740 قرصًا مؤثرًا، 37789 قرصًا مخدرًا لعقار الكبتاجون، 3 كيلو جرام لذات المخدر.

ونجحت الحملات في 8 قضايا غسل أموال، بلغوا إجماليًا قرابة 147 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 27 مركزًا بدون ترخيص لعلاج الإدمان.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 2 مليار و27 ألف جنيه تقريبًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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