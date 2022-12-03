السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يلتقى الأمير ويليام فى بوسطن

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد البريطاني الأمير ويليام

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن ولي العهد البريطاني الأمير ويليام، الذي يزور الولايات المتحدة ترافقه زوجته أميرة ويلز كاثرين.


وأشار المتحدث باسم قصر كنسينجتون إلى أن لقاء الأمير ويليام مع الرئيس الأمريكي استمر نحو نصف ساعة، ودارت بينهما "محادثة ودية وجوهرية في أجواء من الحفاوة".

وقدم الأمير ويليام الشكر لبايدن لحضوره مراسم تشييع جنازة الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية في سبتمبر الماضي.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قد أعلنت في وقت سابق أن بايدن سيتطرق إلى موضوع التغير المناخي والرعاية الصحية.

وقام الأمير ويليام والأميرة كاثرين بزيارة استغرقت 3 أيام للولايات المتحدة، هي الأولى لهما منذ عام 2014.

وزار الأمير ويليام مكتبة جون كينيدي بمدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس، حيث التقى ابنة الرئيس الأمريكي الراحل كارولين كينيدي وأفراد عائلتها.

والمهمة الرئيسية لزيارة الأمير إلى بوسطن هي مشاركته في الدورة الثانية لمراسم منح "جائزة إيرث شوت"، المبادرة التي أطلقها الأمير ويليام لحماية البيئة منذ العام الماضي، حيث يتسلم كل فائز منحة قدرها مليون جنيه استرليني لمواصلة العمل على حماية البيئة.

بدورها، زارت الأميرة كاثرين مركز نمو الطفل في جامعة هارفارد، حيث تواصلت مع الباحثين حول مواضيع التقدم العملي التي من شأنها أن تساعد في تحقيق مستقبل واعد للأطفال.

ويرى المراقبون في زيارة الأمير ويليام للولايات المتحدة محاولة لتحسين صورة العائلة المالكة البريطانية في الولايات المتحدة على خلفية صدور موسم جديد من مسلسل The Crown المثير للجدل من إنتاج "نتفليكس"، الذي أثر في موقف الأمريكيين من العائلة المالكة، وكذلك مقابلة الأمير هاري وزوجته ميجان مع أوبرا وينفري في العام الماضي، التي تحدث فيها هاري وميجان عن العنصرية في العائلة.

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وائل لطفي

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