الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبي يحظر أدوية السعال السائلة بسبب مخاطرها

الوكالة الأوروبية
الوكالة الأوروبية للأدوية

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، الجمعة، حظر أدوية السعال السائلة التي تحتوي على فولكودين في دول الاتحاد الأوروبي، لأنها قد تتسبّب بردّ فعل تحسسي خطر في حال خضوع المريض لتخدير عام.

وقد تنطوي هذه السوائل التي تعالج السعال الجاف لدى الأطفال والبالغين، على مخاطر حتى لو تمّ تناولها قبل الخضوع للتخدير بفترة طويلة.

تؤدي إلى الوفاة

وأشارت الوكالة الأوروبية للأدوية، في بيان أعلنت فيه قرارها الذي سيدخل حيّز التنفيذ بعد حصوله على الموافقة الإدارية، إلى أنّ "تناول الفولكودين في الأشهر الاثني عشر التي تسبق الخضوع للتخدير، قد يتسبب أثناء تخدير المريض برد فعل تحسسي مفاجئ وخطر وقد يؤدي إلى الوفاة".

وكانت هذه الأدوية التي بدأ استخدامها في خمسينات القرن الماضي، لا تزال تُباع في بلجيكا وكرواتيا وفرنسا وايرلندا وليتوانيا ولوكسمبورغ وسلوفينيا، تحت مسميات عدة بينها "دايميتان" و"بايوكاليبتول" و"برونكالين".

إلا أن السلطات الصحية الفرنسية أعلنت في سبتمبر سحب تراخيص تسويق هذه الأدوية السائلة، لافتةً إلى أنّ تلك التي سبق أن وُزّعت على الصيدليات أو المراكز الصحية سيتم سحبها من الأسواق.

تجدر الإشارة إلى وكالة الأدوية الأوروبية، أعلنت في نوفمبر المنصرم، أنها وافقت على لقاح فايزر/ بيونتك المضاد لكوفيد-19، الذي تم تعديله لمواجهة متحور أوميكرون، للأطفال من عمر خمسة أعوام فأكثر.

وكان قد تم بالفعل الموافقة على اللقاح الذي جرى تعديله ليكون مناسباً لمكافحة المتحورين الفرعيين "بي إيه 4" و"بي إيه 5" كجرعة تنشيطية للأفراد من عمر 12 عاماً فأكثر.

ولا يزال يتعين على المفوضية الأوروبية أن تقر التوصية، لكن ذلك يعتبر مسألة شكلية.

وفي وقت سابق اليوم، حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس مجددًا من الخطر الذي ما زالت تمثله جائحة لم تنته بعد.

وقال خلال مؤتمر صحفي "نحن أقرب بكثير إلى أن نكون قادرين على القول إن فترة الطوارئ قد انتهت، لكننا لم نبلغ بعد هذا المرحلة".

وأضاف "تستمرّ الثغرات في المراقبة وفي الاختبارات والتسلسل والتلقيح في توفير الظروف المثالية لظهور متحورة جديدة ومثيرة للقلق".

الوكالة الأوروبية للأدوية حظر أدوية السعال السائلة مخاطر عديدة دول الاتحاد الأوروبي

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