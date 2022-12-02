الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد تكريمه من الرئيس السيسى.. جيوفانى يونان: حلمي أكون طبيب عالمى لعلاج السرطان

سادت حالة من السعادة والفرح داخل أسرة الطالب جيوفانى يونان ابن محافظة الغربية والطالب بالفرقة الثانية بكلية الطب جامعة المنصورة الأهلية الجديدة والذى كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسى، أثناء افتتاح مدينة المنصورة الجديدة.

وكشف جيوفانى يونان أنه متفوق منذ نعومة أظافره، حيث بدأ التفوق من خلال الموسيقى والرسم حتى وصل إلى التفوق فى مرحلة الثانوية العامة ونجح فى الالتحاق بكلية المنصورة الجديدة بعد تركه كلية طب المنصورة الحكومية. 
وأضاف أن الالتحاق بالجامعة الأهلية جاء بعد توجه الدولة للتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون طبيب عالمى لعلاج السرطان وخاصة سرطان العظام.
وكشف أن والده مثله الأعلى فى الطب والاحترام لكونه من الأطباء المشهورين بالمدينة، مشيرا إلى أنه نجح فى الحصول على منحة للعام الثانى على التوالى من الجامعة الأهلية بعد تصدره الدفعة العام السابق.


وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، قد افتتح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة.

حيث تتوسط المنصورة الجديدة محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وتأتى في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية، وتعتبر إحدى شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، حيث تحتوى على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية باطلالة على ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلو مترًا.

الرئيس السيسي جيوفانى يونان سعادتي توصف لكونها قائد مصر الحديثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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