العد التنازلي لرمضان 2023.. تفاصيل

العد التنازلي لرمضان 2023، يستعد جميع المسلمين لموعد شهر رمضان 2023 حيث يتبقى أشهر قليلة على قدومه، ويُحدد أول أيام شهر رمضان بحسب رؤية الهلال في جميع الدول الإسلامية.

وبدء العد التنازلي لرمضان 2023 وهو من الأمور التي تشغل اهتمام البعض، تزامنا مع اقتراب موعد حلول الشهر المبارك من خلال استخدام مؤشر البحث على «جوجل».

وتزامناً مع اهتمام الكثير منا لمعرفة موعد شهر رمضان 2023، يرصد لكم موقعنا “الدستور” كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير مؤخراً والتي تشمل العد التنازلي لرمضان 2023، وإجازات شهر رمضان 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

العد التنازلي لرمضان 2023

قال معهد البحوث الفلكية إنَّ هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هجريا الموافق الـ21 من مارس 2023 ما يعرف بـ«يوم الرؤية».

وتابع المعهد- في وقت سابق- أن يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023 سيكون المتمم لشهر شعبان 1444هـ، وبذلك تكون غرة شهر رمضان 2023 م 1444هـ فلكيا هو يوم الخميس الموافق 23 مارس، وذلك في حالة توافق الحسابات الفلكية مع الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان يوم 29 شعبان والذي يوافق الثلاثاء 21 مارس، فيكون ثبوت رؤية هلال رمضان ما أول يوم الأربعاء 22 مارس، أو عدم ثبوت الهلال ما يعني أن شهر شعبان 30 يوما وأن غرة رمضان الخميس 22 مارس 2023.

إجازات شهر رمضان 2023

ولشهر رمضان 2023 1444هجريا العديد من الإجازات:

8 أيام إجازة أسبوعية ويوم إجازة رسمية.

ويحتوي شهر رمضان على 8 أيام إجازة اسبوعية وهي:

يوم الجمعة 24 مارس والسبت 25 مارس.

- يوم الجمعة 31 مارس ويوم السبت 1 أبريل.

- يوم الجمعة 7 أبريل والسبت 8 أبريل.

- يوم الجمعة 14 أبريل والسبت 15 أبريل

يوم واحد إجازة «شم النسيم».

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