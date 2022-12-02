رمضان 2023.. الصور الأولى من كواليس تصوير بابا المجال

حصلت الدستور على صور جديدة من كواليس أول أيام تصوير مسلسل "بابا المجال"، ليبدأ الفنان مصطفى شعبان في التصوير بعد الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالمسلسل.

وبذل مصطفى شعبان خلال الفترة الماضية مجهوداً كبيراً فى التحضير للشخصية حتى تخرج بأفضل صورة ممكنة، حيث استعد للدور على المستويين البدني والنفسي، وهى نفس العادة التى يتبعها مصطفى فى كل أعماله، حيث يطلب من المخرجين إتاحة الوقت الكافي له قبل التصوير للتجهيز للشخصية حتى يتعايش معها بكل حواسه ليصدقها الجمهور.



مسلسل بابا المجال

واحتفل فريق العمل بالتصوير اليوم، وحرصوا ع التقاط الصور التذكارية مع قالب كعك كبير يحمل اسم المسلسل، وهو إنتاج الباتروس كامل أبو علي، وإخراج أحمد خالد موسى، والمقرر عرضه رمضان 2023.

ومسلسل بابا المجال ليس أول عمل يجمع بين مصطفى شعبان وأحمد خالد موسى، بل جمعهما مسلسل ملوك الجدعنة، الذي عُرض في رمضان 2021، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وكان من بطولة عمرو سعد، والراحلة دلال عبد العزيز، وياسمين رئيس، وبسمة داوود، وعدد آخر من الفنانين، وكان المسلسل من تأليف عبير سليمان.



مسلسل "بابا المجال" تدور أحداثه فى إطار شعبى حول تجارة قطع الغيار، حيث يخوض أبطال العمل صراعات درامية عديدة بها.



أبطال مسلسل بابا المجال

الملسل من بطولة مصطفى شعبان، باسم سمرة، ياسمين رئيس، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولي، سماء إبراهيم، محمود حافظ، أحمد كشك، محمد رضوان، عارفة عبدالرسول، هبه حسن، فرح يوسف ومن المقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2023.

ومن ناحية أخرى، شارك مصطفى شعبان في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل دايمًا عامر، إخراج مجدي الهواري وشاركه البطولة لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، محمد ثروت، كريم عفيفي، ميرنا نور الدين، أحمد الشامي، نضال الشافعي، محمد محمود، هبة حسن، ميمي جمال، فادية عبدالغني، طارق عبدالعزيز، وسينتيا خليفة.

وتعاون مصطفى شعبان مع المخرج أحمد خالد موسى في موسم رمضان 2021، من خلال مسلسل ملوك الجدعنة، الذي شاركه البطولة عمرو سعد، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، واحتل تريندات منصات السوشيال ميديا بشكل يومي، عقب نهاية كل حلقة منه.