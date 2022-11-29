الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد صفوت يشارك عمرو سعد فى مسلسل «الأجهر» رمضان 2023

الفنان أحمد صفوت
الفنان أحمد صفوت
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انضم الفنان أحمد صفوت، إلى فريق عمل مسلسل الأجهر ليشارك عمرو سعد في دراما رمضان ٢٠٢٣.

ومن المقرر أن يبدأ صفوت الاستعداد للسفر إلى لبنان لاستكمال تصوير مشاهده ضمن العمل الذي كتبته ورشة ملوك ومن إخراج ياسر سامي ويشارك في البطولة أحمد مجدي وناهد السباعي وسيد رجب والتونسية درة.

ويعتبر هذا المسلسل هو التعاون الثاني بين أحمد صفوت وعمرو سعد بعد أن قدما سويًا منذ عامين مسلسل ملوك الجدعنة.

أيضًا يشارك أحمد صفوت في مسلسل سر السلطان مع المخرج خالد يوسف وعدد كبير من الفنانين في مصر والوطن العربي ليعود صفوت إلى الدراما التليفزيونية في رمضان المقبل من خلال عملين وهما الأجهر مع ياسر سامي وسر السلطان مع خالد يوسف.

الدراما التلفزيونية الذي الس الجد الد الدراما

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