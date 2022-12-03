السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

5 طرق يمكنك من خلالها مساعدة أطفال الشوارع دون إعطاء المال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بالتفكير في طرق مد يد العون إلى هؤلاء الأطفال المنسيين في الشوارع، الذين نادرًا ما يحصلون على المساعدة ولكنهم يستحقونها أكثر من غيرهم، سنجدها كثيرة، وعملا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "أخلاقنا الجميلة"، سنعرض لكم طرق مساعدة هؤلاء الأطفال.

طرق مساعدة أطفال الشوارع

قدم موقع thebetterindia، بعض من الطرق التي يقوم بها الناس ويساعدون بها المحتاجين دون إعطاء المال. 

نشر معرفتك لتثقيفهم

 

لا تحتاج إلى فصل دراسي لتعليم الأطفال، كل ما تحتاجه هو أن تقدم لهم وصية ولمسة من اللطف، وتعلمهم بشكل مجاني، وبذلك تضمن أن تنشر المعرفة بينهم.

بقايا طعامك يمكن أن تكون وجبة لهم

 

إهدار الطعام عادة يجب أن نتجنبها بأي ثمن، ومع ذلك فإن أطنانًا من الطعام تُهدر يوميًا، عليك أن تأخذ هذا الطعام وتعطيه للأطفال الذين يعيشون في الشوارع، وإذا كنت جزءًا من تجمع في حفلة زفاف مثلا، فيمكنك ببساطة الوصول إلى المنظمات غير الحكومية، والمنظمات المحلية التي يمكنها أخذ الطعام الفائض وتقديمه للأطفال الفقراء.

 متعة اللعب

هل تتذكر ما حدث لتلك السيارة أو دمية باربي التي كانت لديك من قبل؟ العديد من الألعاب التي كانت تبدو دائمًا أقل عددًا عندما كنا أطفالًا، تحولت في النهاية إلى فوضى، وبدلاً من التخلص منها، يمكنك نقلها إلى أطفال الشوارع الذين قد لا تتاح لهم فرصة اللعب بالألعاب أبدًا.

أخلاقنا الجميلة.. اتيكيت إقراض المال للأسرة والأصدقاء

اجتمع مع أصدقائك وزملائك في العمل وأقاربك واجمع كل الألعاب التي لا تفيدك ووزعها على أطفال الشوارع.

استخدم قوة وسائل التواصل الاجتماعي بحكمة

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أداة قوية يمكنها إحداث تغيير في المجتمع، ويمكنك استغلال هذه الأداة من خلال نشر ما يحتاجه هؤلاء الأطفال، وحث المجتمع من حولك على مساعدتهم.

 

بالتزامن مع مبادرة«أخلاقنا الجميلة».. كيف تتخلص من التفكير السلبي؟

 اصنع مظلة موسمية

مع بداية هطول الأمطار، تُباع المظلات، في الشتاء، إنها ملابس دافئة، وأثناء الصيف، تكون قبعات،  وقد ترسلها للأطفال دون أن يعرفوا من أنت، وبذلك يمكنك أيضًا أن تكون سانتا السري لهؤلاء الأطفال.

 

قم بإعداد مجموعة من العناصر الخاصة بالموسم، ووزعها على أطفال الشوارع، وعلى سبيل المثال، في الصيف، يمكنك صنع سلة تتكون من بسكويت الجلوكوز ومشروبات الطاقة وزجاجات المياه لمنع الأطفال من الإصابة بالجفاف، وبالمثل، اصنع مجموعة للشتاء. 

أخلاقنا الجميلة طرق مساعدة أطفال الشوارع وسائل التواصل الاجتماعي تعليم الاطفال إهدار الطعام

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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