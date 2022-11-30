الخميس 01 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أخلاقنا الجميلة.. اتيكيت إقراض المال للأسرة والأصدقاء

أرشيفية
أرشيفية

يشعر الكثير بالحرج عندما يتعلق الأمر باقتراض المال من العائلة أو الأصدقاء، ولذلك وعملا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "أخلاقنا الجميلة"، نقدم لكم خمس قواعد يجب اتباعها عند إقراض "المال" صديق أو أحد أفراد الأسرة حتى تظل أموالك والعلاقة آمنة، وذلك كما عرضها موقع out look india.

اسأل نفسك إذا كنت تستطيع تحملها

يجب عليك أولاً التفكير في وضعك المالي عندما يطلب أحد الأصدقاء أو العائلة المال، وإذا كان إقراض المال لشخص ما يشكل ضغطًا على أموالك، أو إذا كان عليك التضحية بالكثير لإدارة نفقاتك بعد ذلك، فعليك تجنب القيام بذلك بعد ذلك، ومع ذلك، إذا كان لديك ما يكفي من المدخرات أو صندوق طوارئ كبير بما فيه الكفاية، ودين ضئيل أو بدون ديون، فربما يمكنك مساعدة صديق.

قم بشحن الفائدة واستخدم الضمانات

يمكن أن يكون المال أثخن من الدم، ويمكن أن يفسد العلاقات، ولذلك، من أجل العلاقة، من الأفضل إبقاء الأمور في نصابها منذ البداية، ويجب أن نحافظ على السيطرة على عواطفنا لأن الأصدقاء والعائلة قد يأخذون الأمور بشكل عرضي، ولتجنب ذلك، من الأفضل أن يكون لديك معدل فائدة ثابت وبعض الضمان الإضافي مقابل مبلغ القرض، "كما يقول هيمانت بينيوال، مدير شركة Ark Primary Advisors، وهي شركة تخطيط مالي.

تزامنا مع مبادرة «أخلاقنا الجميلة».. طرق لنظافة البيئة التي نعيش فيها

هل لديك اتفاقية مكتوبة؟ 

هذا أمر صعب بل محرج، لكن الاتفاق المكتوب سيساعد في تجنب أي سوء فهم وسيوضح المسؤوليات لكلا الطرفين، وتمنحك الاتفاقية أسبابًا للطعن القانوني في الحدث المؤسف الذي تحتاج فيه إلى مقاضاتهم لاحقًا لاستعادة أموالك.

لا تنجذب إلى المشاعر

إذا شعرت أن صديقك أو عائلتك في حاجة حقيقية، يمكنك إقراض المال، ولكن ضع في اعتبارك أيضًا قدرة المقترض على السداد، وإذا كانوا يعملون، اكتشف مقدار ما يكسبونه وما هي التزاماتهم المالية الأخرى، وحاول أيضًا معرفة ما إذا كان المقترض مسئولاً عن الشؤون المالية.

بالتزامن مع مبادرة«أخلاقنا الجميلة».. كيف تتخلص من التفكير السلبي؟

في كثير من الأحيان، يقرض الناس على أساس العواطف ولا يتعاملون مع هذه القروض في الواقع على أنها ديون جادة مستحقة، إنهم يميلون إلى أخذ هذه القروض بشكل عرضي حيث لا توجد مسؤولية فائدة ومن غير المرجح أن تؤدي إلى أي تعقيدات قانونية ، "يقول بنيوال.

لا تشعر بالالتزام في الأمور المالية

من الناحية المثالية، لا ينبغي لك إقراض المال لمجرد الشعور بالالتزام، وإذا لم يكن القرض منطقيًا بالنسبة لك من الناحية المالية، فلا تمضي قدمًا فيه، أيضًا، عندما ندرك التزامات الشخص، أو نعلم أن لديه سجل ائتماني سيئًا، يجب أن نقبل أنه من المرجح أن يكون المقترض غير قادر على السداد، وفي هذه الحالة، من الأفضل تجنب الإقراض على الإطلاق، "أيضًا، بصفتك مُقرضًا، لديك الحق في معرفة الغرض من استخدام الأموال، وإذا بدا لك السبب غير منطقي أو شعرت أن الشخص يأخذ القرض لمجرد تحقيق تطلعاته أو تطلعاتها إلى الرفاهية، فيجب عليك الابتعاد عن مثل هذه المعاملات، كما أضاف بنيوال.

في حين أن قرار منح القرض هو قرارك بالكامل، فإن اتباع ما يجب فعله وما لا يجب فعله المذكورة أعلاه سيحمي أموالك وعلاقتك مع الصديق أو أحد أفراد العائلة، والذي قد يكون ثمينًا للغاية.

أخلاقنا الجميلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إقراض المال منح القرض إدارة نفقاتك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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