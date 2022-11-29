بالتزامن مع مبادرة«أخلاقنا الجميلة».. كيف تتخلص من التفكير السلبي؟

يمكن أن يكون لأنماط التفكير السلبي غير المفيد تأثيرا قويا ومدمّرا في بعض الأحيان، يعكر صفو مزاجنا ويستنزف حيويتنا،ويشكل عبئا على صحتنا.

بالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية “أخلاقنا الجميلة” يجب التعرف على الأفكار السلبية وتركها، لكن كيف يمكنك فعل ذلك؟

هناك طريقة واحدة بسيطة لكنها قوية للغاية لجلب اليقظة إلى حياتك من خلال استخدام تقنية توقف التنفس الثلاثة.

وفقا لموقع parenth يمكن أن يساعدك التوقف لثلاثة أنفاس في العثور على مركزك الهادئ والقوة الداخلية في الحياة، العثور على تشبيه جيد لقوة هذه الممارسة في مصارعة الثيران، يُعتقد أنه في خضم مصارعة الثيران، يمكن للثور أن يجد منطقة الأمان الخاصة به في الحلبة، بمجرد وصوله يمكنه استعادة ذكائه وإيجاد قوته، قد يكون هناك لبضع ثوان فقط - لكن تلك الثواني تصنع الفارق.

طالما أن مصارع الثور يمكنه إبقاء الثور مشغولاً ومتفاعلاً ومجهداً بشكل مستمر، فإن مصارع الثور هذا يظل مسيطراً، هذا استعارة رائعة لكيفية العثور على مركزنا من خلال ممارسة وقفة الأنفاس الثلاثة الواعية في ساحة حياتنا اليومية، غالبًا ما نجد أنفسنا عالقين في صراعاتنا العقلية، مستهلكين بسبب الانشغال والتوتر.

يمكن أن يؤثر هذا على كل جانب من جوانب حياتنا، يمكن أن تتأثر علاقاتنا وصحتنا، ويتدهور مزاجنا، ولا نؤدي بشكل جيد في العمل.

كلما شعرت برد الفعل أو الإرهاق أو احتجت فقط إلى مزيد من الهدوء وسط كل هذا الجنون، يمكنك أيضًا العثور على مركزك والمضي قدمًا بوعي أكبر وصفاء ذهني، كل ما يتطلبه الأمر هو أن تتوقف وتركز على ثلاثة أنفاس عميقة وبطيئة، حتى لو كنت في منتصف حلقة التوتر ورد الفعل.