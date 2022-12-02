في ذكرى ميلادها.. قصة طعن مونيكا سيليش أعظم لاعبة تنس في الملعب

تحل اليوم 2 ديسمبر ذكرى ميلاد لاعبة التنس مونيكا سيليش الـ49، وهي تعد من أعظم لاعبات التنس في العالم، إن لم تكن الأعظم على الإطلاق، ولكن ما الذي أوقفها وأنهى مسيرتها؟ سنشكف ذلك في السطور القادمة بالاستعانة بموقع GiveMeSport Women.

وفي 30 أبريل 1993، كانت مونيكا سيليش تلعب مع البلغارية ماجي ماليفا في ربع نهائي بطولة هامبورج المفتوحة الأوروبية.

وكانت سيليش قد فازت بالفعل بالمجموعة الأولى 6-4، وكانت في طريقها لإنهاء المباراة بالفوز في المجموعة الثانية، حيث كانت تتقدم 4-3 عندما جلست أثناء استراحة المشروبات.

وعندما كانت الفتاة البالغة من العمر 19 عامًا تميل إلى الأمام لترشف من الماء، شعرت بألم حاد في ظهرها، وذلك بسبب قيام جونتر بارش، وهو رجل ألماني مهووس بلاعب التنس المنافس شتيفي غراف، بإلقاء سكين يبلغ طوله 9 بوصات في ظهر سيليش.

وقبل أن يتمكن بارش من طعن سيليش للمرة الثانية، ألقى حارسها الشخصي القبض على الشاب البالغ من العمر 39 عامًا وسحبه بعيدًا.

والهجوم الذي وقع أمام 6000 مشجع مرعوب، غير مسار مسيرة سيليش إلى الأبد، وGiveMeSport Women يلقي نظرة على هذا اليوم العصيب.

بداية مهنة مونيكا سيليش

ولدت مونيكا سيليش في عام 1973 لعائلة مجرية في نوفي ساد. كانت المدينة في يوغوسلافيا، لكنها الآن في صربيا.

بدأت سيليش في لعب التنس عندما كانت في الخامسة من عمرها، وتم تدريبها من قبل والدها، رسام الكاريكاتير السابق الذي كان يرسم لها صوراً لجعل الرياضة أكثر تسلية.

تم تدريب الموهبة الشابة في وقت لاحق من قبل يلينا جينتشيتش، التي عملت أيضًا كمرشد لنوفاك ديوكوفيتش في المراحل الأولى من حياته المهنية.

في سن 11 عامًا، فازت سيليش ببطولة Orange Bowl في ميامي، مما جذب انتباه مدرب التنس نيك بوليتييري، وانتقلت بعد ذلك إلى الولايات المتحدة للتسجيل في أكاديمية نيك بوليتيري للتنس.

كانت مونيكا سيليش المصنفة الأولى عالميًا بعمر 16 عامًا

دخلت سيليش عالم التنس المحترف في سن الرابعة عشرة، وكان لها تأثير على الفور، حيث فازت ببطولة في هيوستن بفوزها على الحائز على 18 مرة في البطولات الأربع الكبرى كريس إيفرت، الذي كان سيتقاعد قريبًا، وأنهت سيليش عامها الأول في بطولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات المصنفة السادسة عالمياً.

في عام 1990، هزمت ستيفي جراف للفوز ببطولة فرنسا المفتوحة، وفي ذلك الوقت، كانت جراف أفضل لاعبة نسائية في العالم.

في عمر 16 عامًا فقط، حصلت سيليش بالفعل على لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى وكانت تتصدر التصنيف العالمي.

في السنوات القليلة التالية، فازت سيليش بثمانية ألقاب أخرى في البطولات الأربع الكبرى، ومن يناير 1991 حتى فبراير 1993، وصلت إلى 33 نهائيًا، منتصرة في 22 منها.

فازت مونيكا سيليش بتسع ألقاب في البطولات الأربع الكبرى قبل عام 1993

تفاصيل الهجوم

كانت سيليش في ذروة مجدها وقت الهجوم عليها، لقد كانت منافسة مثيرة بالنسبة لـ جراف، وكان الزوجان يضيئان عالم التنس النسائي.

وقف بارش مع جراف في التنافس، لكن بدرجة متعصبة، فقد كان مهووسًا بالنجمة الألمانية، ودفعته رغبته في رؤيتها تعود إلى المركز الأول عالميًا إلى السفر إلى هامبورج وطعن سيليش.

أثناء محاكمته، أدين بارش بأذى جسدي خطير، لكنه حُكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بسبب مشاكل صحية عقلية خطيرة.

كان تأثير الهجوم على سيليش شديدًا، ولكنها كانت محظوظة، وتعافت من الطعن جسديًا في أقل من شهر، لكنها تعد إلى ملعب التنس لمدة عامين آخرين، وكانت قد اهتزت نفسياً وعانت من اضطراب ما بعد الصدمة والقلق والاكتئاب واضطراب النوم.

على الرغم من فوز سيليش في بطولة أستراليا المفتوحة عام 1996، إلا أنها لم تكن قادرة أبدًا على استعادة الشكل الذي أشاد به كواحدة من أفضل لاعبي التنس في العالم.

تعرضت سيليش لإصابة في القدم في عام 2003، ولم تلعب أي مباراة تنافسية أخرى بعد بطولة فرنسا المفتوحة في ذلك العام، وبعد ظهورها في عدد من فعاليات المعرض، أعلنت سيليش تقاعدها الرسمي في عام 2008.

تقاعدت مونيكا سيليش رسميًا في عام 2008

إلى أي مدى يمكن أن تكون مونيكا سيليش جيدة؟

اختطفت مونيكا سيليش حياتها المهنية المزدهرة بقسوة بعيدًا عنها عندما طعنت في ظهرها في عام 1993.

لقد حصلت بالفعل على تسع بطولات كبرى لا تصدق باسمها، وفي عام 2013 ، زعمت أسطورة التنس مارتينا نافراتيلوفا أن سيليش كان بإمكانها أن تكسب عددًا قياسيًا من الألقاب.

وقالت لموقع Tennis.: كنا نتحدث عن مونيكا التي حصلت على أكبر عدد من ألقاب البطولات الأربع الكبرى قبل مارجريت كورت أو ستيفي جراف.

من المستحيل التنبؤ بما كان يمكن أن يكون ، ولكن كما كتب تيم آدامز من صحيفة The Guardian في عام 2009 ، كان من الممكن أن تصبح سيليش "أعظم لاعبة تنس على الإطلاق تلتقط مضربًا".

تم إدخال سيليش في قاعة مشاهير التنس الدولية في عام 2009، وغالبًا ما تكون حاضرة في أحداث اتحاد لاعبات التنس المحترفات، كما تحولت إلى كتابة ونشرت أفضل الكتب مبيعًا في نيويورك تايمز وهي: "السيطرة: على جسدي، عقلي، نفسي."