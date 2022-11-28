الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

في عيد ميلاد مصطفى محمد.. من هو قناص منتخب الفراعنة ولاعب الزمالك السابق؟

مصطفى محمد
مصطفى محمد
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يحتفل اللاعب المصري مصطفى محمد، مهاجم  نادي نانت الفرنسي، ومنتخب مصر الأول، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده الـ25، حيث ولد بالقاهرة في 28 نوفمبر 1997.

  • اسمه مصطفى محمد أحمد عبدالله.
  • ولد في 28 نوفمبر 1997 وبلغ من العمر حوالي 25 عامًا.
  • أحد ناشئي نادي الزمالك ويلعب حاليًا لنادي نانت الفرنسي في مركز الهجوم معارًا من غلطة سراي.
  • شارك مع منتخب مصر للشباب في تصفيات بطولة أفريقيا، وأحرز هدفًا أمام المنتخب الأنجولي.
  • انضم إلى نادي طنطا في 29 أغسطس 2017 لمدة موسم على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية.
  • وفي عام 2018 انتقل إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة من نادي الزمالك.
  • وعاد إلى الزمالك في يناير 2020.
  • وفي يونيو من العام نفسه، رشحته مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة للاحتراف في أوروبا ضمن ثلاثة مواهب صاعدة في القارة الأفريقية.
  • بينما أُعير مرة ثانية إلى سراي التركي مقابل مليوني دولار، لمدة موسم ونصف في الثامن والعشرين من يناير 2021.
  • وفي الثاني والعشرين من يوليو 2022، أعلن نادي نانت الفرنسي ضم اللاعب مصطفى محمد.

نانت الفرنسي يُهنئ مصطفى محمد

من جانبه هنأ نادي نانت الفرنسي مهاجمه المصري مصطفى محمد بذكرى ميلاده الـ25.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» رسالة تهنئة لمصطفى محمد، قائلًا: «عيد ميلاد سعيد مصطفى محمد.. اليوم يتم مهاجمنا المصري عامه الـ25».

ويحتفل مصطفى محمد، مهاجم  نانت الفرنسي ومنتخب مصر الأول، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ25، حيث إنه من مواليد 28 نوفمبر 1997 بالقاهرة، ويتمتع قناص الفراعنة ببنيان جسماني قوى ولياقة بدنية وقدرات تهديفية عالية، فأصبحت الجماهير االمصرية تشبهه بمهاجم الزمالك والمنتخب الوطنى السابق عمرو زكى، وأطلقوا عليه "البلدوزر الجديد لكرة القدم المصرية".

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