الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أمير كرارة يعيش حالة من النشاط الفني

كرارة
كرارة

يعيش النجم أمير كرارة، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية بعمل سينمائي يحمل عنوان “البعبع” ومسلسلين داخل الموسم الرمضاني المقبل 2023، وآخر أوت أوف سيزون، بالإضافة إلى تحقيقه نجاح كبير بموسمه الجديد من برنامج “سهرانين”.

ويجسد أمير كرارة فى فيلم "البعبع" دور مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" صديق محمد عبد الرحمن واسمه "سوكا" يواجهان العديد من المواقف الكوميدية من خلال دراما الفيلم.

فيلم "البعبع" يشارك فى بطولته أمام أمير كرارة ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتة، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوى.

بينما يواصل كرارة التحضير لمسلسله الجديد "سوق الكانتو" المقرر أن ينافس به في السباق الرمضانى المقبل 2023، من تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، وإنتاج سينرجى.

وقرر صناع مسلسل “بطل العالم” الذي يخوض بطولته أمير كرارة بمشاركة الفنانة دينا الشربيني والتي تقوم بدور البطولة النسائية أمامه تأجيل العمل إلى بعد الموسم الرمضاني المقبل ليعرض ضمن قائمة مسلسلات الأوت أوف سيزون وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

كما يعرض لأمير كرارة حلقات برنامجه "سهرانين"، والذى يستضيف عددا من نجوم مصر والوطن العربى، ويعرض على شبكة قنوات ON، ويعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع. 

جدير بالذكر أن آخر أعمال أمير كرارة مسلسل "العائدون"، وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من محمود عبد المغنى، أمينة خليل، محمد أبو داود، إسلام جمال، وعدد كبير من الفنانين، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.

كما أن آخر أعماله السينمائية فيلم " كازابلانكا" وحقق إيرادات كبيرة وصلت لـ 85 مليون جنيه، وشارك في بطولته كلا من غادة عادل، لبلبة، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، وآخرون، إخراج بيتر ميمى.

إخراج حسين المنباوي السباق الرمضانى المقبل 2023 الفنانة دينا الشربيني أوت أوف سيزون النجم أمير كرارة رمضان الماضي دينا الشربيني

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