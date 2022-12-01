زيادة جديدة في أسعار حديد التسليح بسبب الدولار

أعلنت اليوم مصانع حديد التسليح المحلية عن أسعار بيع منتجاتها لشهر ديسمبر الجاري بمتوسط زيادة قدرها 1200 جنيه للطن وذلك ما أرجعه المنتجون للزيادة المطردة في أسعار صرف الدولار الأمريكي في مقابل الجنيه وندرة المادة الخام اللازمة للتصنيع المحلي بالنسبة لمصانع الدولة "البيلت".

عبر رسالة نصية لعملائها أعلنت مجموعة عز عن أسعار البيع مطلع ديسمبر مسجلة 20450 جنبه للطن تسليم أرض المصنع شاملًا ضريبة القيمة المضافة مقابل 19650 جنيهًا بداية نوفمبر المنتهي بزيادة 800 جنيه للطن، وأعلنت مجموعة بشاي عن أسعار شهر ديسمبر بقيمة سعربة 21205 جنيهًا للطن الواحد بزيادة قيمتها 1305 جنيه للطن الواحد، وكذلك خاطبت شركة السويس للصلب عملائها بالأسعار الجديدة اعتبارًا من اليوم أرض المصنع أطوال ولفائف 20350 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة وذلك مقابل 19550 جنيهًا الشهر الماضي بزيادة قدرها 800 جنيهًا.

وأعلنت شركة الجيوشي للصلب عن أسعارها لشهر ديسمبر مسجلةً 20300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع مقابل 19200 بأسعار شهر نوفمبر، وسجلت أسعار شركة حديد المصريين وفق رسالتها النصية لعملائها للأطوال واللفائف 20350 جنيه للطن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة مقابل 19550 مطلع الشهر الماضي.

وأعلنت حديد الجارحى تسليم منتجاتها بأرض المصنع بسعر 21100 جنبهًا وفق أسعار شهر ديسمبر مقابل 19400 جنيه في نوفمبر، وسجل حديد المراكبي 20330 جنيهًا للطن أطوال ولفائف تسليم مصانعها بالسادس من أكتوبر شامل ضرائب القيمة المضافة مقابل 19550 جنيه قبل شهر، وفي غضون ذلك تراوحت أسعار المصانع الاستثماري وفق أسعار ديسمبر ما بين 19500 و20 ألف جنيه للطن الواحد.

من جانبه، أرجع المهندس إسلام الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الجيوشي للصلب، الزيادة الجديدة لأسعار المنتج النهائي لحديد التسليح للزيادة المطردة لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه وتأثير ذلك المباشر على ارتفاع التكلفة الانتاجية من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المحلية ومصروفات التشغيل الأخرى وذلك بالطبع بخلاف تكلفة الطاقة المستخدمة في الإنتاج التي باتت تحتاج لإعادة النظر نظرًا لعدم تنافسيتها مع الأسواق المحيطة.