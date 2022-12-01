استشارى جهاز هضمى يكشف تفاصيل تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الإنسولين

أوضح الدكتور محمد المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، تفاصيل تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الإنسولين المنتج محليا لأول مرة، قائلاً: "إنها خطوة من مجموعة خطوات تتم في مصر، حيث إننا نشهد نهضة شاملة وتنمية في كاف القطاعات، وليس القطاع الطبي فقط".

وأضاف المنيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، أن النهضة بالقطاع الطبي هي جزء من النهضة في العديد من المجالات، معقبًا: "رأينا مدينة الدواء المصرية، التطعيات المصرية، ما يحدث في قسم الفيروس خلال أزمة كورونا".

وأوضح أننا أصبحنا من أوائل الدول التي طبقت التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن اكتفاء مصر ذاتيا من الإنسولين هو خبر عظيم يجعلك تفخر بأنك مصري، وهو جزء من التنمية التي نراها في كافة القطاعات.

وأشار إلى أن المنظومة الطبية في الفترات السابقة شهدت طفرة غير مسبوقة كانت تحتاج إلى عدة عقود، لافتًا إلى أن اكتفاءنا من التطعيمات وبأننا نمتلك تطعيم فاكسيرا، كان شيئا عظيما.

ولفت إلى أن هناك أزمة في الإنسولين المستورد، والدولة توجهت بسرعة وحلتها.