الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«التصديرى للصناعات الكيماوية»: تحضيرات لبرنامج «ازدهار» لتسريع نمو الشركات

التصديرى للصناعات
التصديرى للصناعات الكيماوية

أعلن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسة خالد أبوالمكارم، عن بدء الترتيب لمجموعة من اللقاءات خلال ديسمبر الجارى فى إطار الجولة الثانية من برنامج «ازدهار» لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الصناعات الكيماوية بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ بالنيابة عن وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية. 

وقال خالد أبوالمكارم، إنه سيتم عقد مجموعة من اللقاءات مع الشركات فى منطقة مرغم بالإسكندرية ومدينة السادات، فضلًا عن الشركات من أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية للتأكد من توافق الشركات التى تقدمت وسجلت نفسها فى البرنامج مع متطلباته ضمانًا للاستفادة الكاملة منه.

وأوضح «أبوالمكارم» أن البرنامج يهدف إلى مساعدة الشركات فى القطاع على تحقيق نسب نمو كبيرة من خلال مساعدتها فى بناء وتنفيذ خطة استراتيجية عن طريق مجموعة متخصصة من الاستشاريين المتخصصين فى القطاع، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى اللازم فى مجالات التسويق وتطوير الأعمال وإدارة الابتكار ونقل التكنولوجيا وتحسين عمليات التشغيل واستهداف أسواق جديدة بغرض التصدير وإدارة الأصول والأموال، هذا بالإضافة للبرامج التدريبية للموارد البشرية لدى الشركات المشاركة فى البرنامج.

وأشار إلى أن عدد الشركات الذى تقدم للجولة الثانية من برنامج «ازدهار» بلغ نحو ٦٥ شركة، وسيتم اختيار ٣٥ شركة بعد تقييمها لضمان توافقها مع متطلبات البرنامج، حيث يتم فى الفترة من الأول وحتى الثالث من ديسمبر، لقاء عدد من الشركات فى «السادات» ومن ٤ إلى ٦ ديسمبر فى الإسكندرية ومن ٢٤ إلى ٢٦ ديسمبر فى منطقة مرغم.

من جهة أخرى، اختتم المجلس ورشة العمل التى نظمها، أمس، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى حول «الحلول الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة فى الصناعات الكيماوية».

وقال محمد مجيد، المدير التنفيذى للمجلس، إن الورشة تناولت الحلول الرقمية اللازمة لرقمنة العمليات الرئيسية داخل الشركات وتناول الجوانب المالية وأمن المعلومات المرتبطة باستمرار عملية الرقمنة وكذا تفاصيل برنامج GIZ لتطوير الموردين فى التحول الرقمى الذى سيتم تقديمه للموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

وأضاف أنه بالتوازى مع ورشة الحلول الرقمية، تم تنظيم لقاءات ثنائية أمس، عبر تطبيق «Zoom» بين الشركات المصرية المصدرة لكل من حفاضات الأطفال والكبار مع بعض المستوردين من دولة غانا بهدف تصدير المنتجات المصرية إلى غانا وإيجاد وكلاء لهم بالسوق الغانية.

وتابع أنه من المقرر عقد اجتماع في الإسكندرية يوم ١٤ ديسمبر للتعريف بخطة المجلس وكيفية استهداف الأسواق التصديرية والوصول للعملاء والتعريف بجميع الجهات الخدمية التى تقدم خدماتها لأعضاء المجلس مثل تطوير أعمال الشركات وتأمين صادرات وشحن بتكاليف مخفضة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

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