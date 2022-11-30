الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

حقيقة شرب خمور وحشيش فى ليلة صوفية بالقليوبية

الطريقة الرفاعية
الطريقة الرفاعية

قال مصطفى زايد الباحث في الطرق الصوفية إن ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي  لليلة صوفية كانت في ميدان سيدى على الأعصر بمنطقة بهتيم محافظة القليوبية يتم فيها شرب المواد الكحولية والمخدرات، وتم نسبها إلى الطريقة الرفاعية غير صحيح.

وأكد مصطفى زايد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الآن الليلة أقامها أحد الأشخاص ولا ينتمى للطرق الصوفية ومعروف لدى الخاصة والعامة وهذه الليلة رفضت الجهات الأمنية إقامتها أكثر من مرة وقد استغل بعض الأشخاص المعروف انتماؤهم السلفى وانتماؤه لأحد الكيانات السلفية الكبيرة ولكنه يتخفى خلف الطرق الصوفية ينخدع به الكثير والبعض يذهب خلفه لمصالح شخصية ومنذ شاهدناه بيننا وهو دائم الوقيعة بين أبناء الطرق الصوفية هذا الشخص قام بتصوير الليلة ونشرها عبر أكاونت وهمى وأعطاها لشيخ طريقته لنشرها في جروب الواتس آب الخاص بالمشايخ حتي يراها شيخ المشايخ ويوقع عقوبات على الطريقة الرفاعية”.

وطالب زايد أبناء الطرق الصوفية ألا يعلقوا على هذه الأزمة وإلا أصبحت فتنة كبيرة بينهم، وسوف ينشر كل فرد ما يسيء للطرق الأخرى وهذا ليس فى مصلحة الطرق الصوفية إنما هى فى صالح العدو الذي يدبر لكل هذا وأنتم غافلون.

فى سياق متصل، أصدرت الطريقة الرفاعية الصوفية، اليوم الأربعاء، بيانًا قالت فيه إن ما أشيع حول ما جرى بجوار مقام سيدي علي الأعصر رضي الله عنه ببهتيم بشبرا الخيمة ثاني، غير صحيحة بالمرة.

وقالت الطريقة الرفاعية عبر صفحتها الرسمية، إن الطريقة تتبرأ من القيام بمظاهر احتفالية مخالفة للأعراف الصوفية حول مقام سيدى على الأعصر، حيث إنها لم تصرح بإقامة أي احتفالات وليس لديها علم، كما أن مقام سيدي علي الأعصر ليس له خادم معين من قبل الطريقة، وكذلك أن ما جرى فهو في مقهى مقابل المقام، والقائمون على ما جرى ليس فيهم من الطريقة الرفاعية ولا من أي طريقة أخرى وليس فيهم منتسب للتصوف.

وأضافت "الرفاعية" أن من قام بعمل الاحتفال في الشارع هو تاجر الممنوعات والمحرمات ومشهور عنه ذلك وليس احتفالًا صوفيًا، ونداء للجميع اتقوا الله فيما تنشرون فالله تعالى يقول (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول)، والأحرى بالطيبين إن جاءه نبأ يتبين من صحته وعدمه ثم يتكلم هكذا قال القرآن الكريم (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا)، حفظ الله طريق الصالحين وطريق شيخنا السيد أحمد الرفاعي الكبير قدس سره الشريف.

باحث صوفي يوضح حقيقة خمور حشيش فى ليلة صوفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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