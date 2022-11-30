الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة السعودية والمكسيك اليوم فى كأس العالم والقنوات الناقلة

منتخب السعودية
منتخب السعودية
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يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى جميع أنحاء العالم وخاصة فى الوطن العربي، عن موعد مباراة السعودية والمكسيك فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم والمقامة فى قطر فى الفترة من 20 نوفمبر وحتي 19 ديسمبر 2022.

ويطمح المنتخب السعودى فى تحقيق الفوز خلال المباراة الختامية من أجل ضمان الوصول إلى الدور التالى من البطولة، وتعول الجماهير السعودية والعربية بشكل عام على المدرب الفرنسى هيرفى رينارد فى قيادته للفريق العربي لتحقيق ثانى فوز له فى المجموعة بعد المستوى المميز والتاريخى الذى ظهر عليه فى مواجهة الافتتاح والفوز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف.

وخسر الأخضر السعودي أمام نظيره بولندا بهدفين دون رد، في مباراة مثيرة بدور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، على ملعب "المدينة التعليمية" ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، والتي تضم كذلك الأرجنتين والمكسيك.

موعد مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022

ويُواجه المنتخب السعودي نظيره المكسيكي، اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية وقطر.

فرص المنتخب السعودى للتأهل إلى دور الـ16من كأس العالم 

ويكفى المنتخب السعودي الفوز بأي نتيجة أمام المكسيك في الجولة الختامية، ليضمن التأهل إلى دور الـ16، بغض النظر عن مباراة الأرجنتين وبولندا.

ويتأهل المنتخب السعودي إلى المرحلة المقبلة إذا تعادل مع المكسيك، شرط خسارة الأرجنتين من بولندا في الجولة الختامية.

فرص تأهل السعودية إلى ثمن نهائى كأس العالم 2022 قبل مباراة المكسيك

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022

تنقل مباراة المنتخب السعودي والمكسيك، على قنوات بي إن سبورتس المفتوحة وهي الناقل الرسمي والحصري لمباريات كأس العالم 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب قنوات الكأس إكسترا القطرية.

ترتيب مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب بولندا جدول ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022، برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد المنتخب السعودي بالمركز الثالث بـ3 نقاط، ولكن يتفوق عليه المنتخب الأرجنتيني بفارق الأهداف، أما منتخب الأرجنتين قد حقق أول 3 نقاط له في بطولة كأس العالم 2022، محتلاً بذلك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، فيما توقف رصيد المكسيك عند نقطة يتيمة بالمركز الأخير.

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