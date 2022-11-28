فرص تأهل السعودية إلى ثمن نهائى كأس العالم 2022 قبل مباراة المكسيك

يتساءل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن فرص تأهل منتخب السعودية إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2022 بعد توقف رصيدها عند 3 نقاط وتراجع ترتيب السعودية في المجموعة الثالثة من منافسات دور المجموعات من الصدارة إلى الوصافة خلف المنتخب البولندي، ما جعلنا نرصد فرص تأهل المنتخب السعودي في مونديال قطر.

موعد مباراة السعودية القادمة ضد المكسيك

يحل موعد مباراة السعودية القادمة ضد المكسيك يوم الأربعاء 30 نوفمبر في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2022.

وتقام مباراة السعودية والمكسيك على ملعب لوسيل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

ترتيب مجموعة السعودية في كأس العالم 2022

تصدرت بولندا ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 برصيد 4 نقاط جمعتها من التعادل مع المكسيك في الجولة الأولى والفوز على السعودية في الجولة الثانية.

وتحتل الأرجنتين وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط، جمعتها من الفوز على المكسيك، وتليها السعودية في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، مع فارق الأهداف.

وفي المركز الأخير تتذيل المكسيك ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة من التعادل مع بولندا.

فرص تأهل منتخب السعودية لدور ثمن النهائي

ولا يزال لدى منتخب السعودية 3 فرص للصعود إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2022 بالرغم من الهزيمة التي تعرضت لها على يد بولندا في الجولة الثانية، وهي: