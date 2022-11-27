الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سلمان الفرج يغادر معكسر منتخب السعودية ويغيب عن كأس العالم 2022

سلمان الفرج
سلمان الفرج
ads

سمح منتخب السعودية برحيل لاعبه سلمان الفرج عن معسكر الفريق، الذي يشارك في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وكان سلمان الفرج قد تعرّض لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده السعودية أمام الأرجنتين، في مستهل مشوارهما ببطولة كأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 2-1.

منتخب السعودية يسمح برحيل سلمان الفرج من معسكر الفريق

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب السعودية، بيانًا رسميًا على "تويتر"، أفاد خلاله: "سمح المدير الفني للمنتخـب الوطني للاعب سلمان الفرج مغادرة المعسكر".

وأضاف بيان المنتخب السعودي: "يأتي ذلك القرار بناءً على التقرير الطبي الذي أكد عدم قدرته على اللعب فيما تبقى من كأس العالم قطر 2022، وحاجته لبرنامج علاجي".

 

موعد مباراة منتخب السعودية المقبلة في كأس العالم 2022

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيره منتخب المكسيك، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2022، والتي تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا، بالإضافة إلى المكسيك.

ويحتل المنتخب السعودي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، خلف الأرجنتين صاحبة المركز الثاني بفارق الأهداف فقط، بينما يتصدر منتخب بولندا جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، في حين يتواجد منتخب المكسيك في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

وتُقام النسخة رقم 22 الحالية من بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

مجموعات كأس العالم 2022

وجاءت مجموعات كأس العالم 2022 في قطر على النحو التالي:

المجموعة الأولى: قطر - هولندا - السنغال - الإكوادور.

المجموعة الثانية: إنجلترا - أمريكا - إيران - ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - المكسيك - بولندا - السعودية.

المجموعة الرابعة: فرنسا - الدنمارك - تونس - أستراليا.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - ألمانيا - اليابان  - كوستاريكا.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كرواتيا - المغرب - كندا.

المجموعة السابعة: البرازيل - سويسرا - صربيا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - أوروجواي - كوريا الجنوبية - غانا.

منتخب السعودية سلمان الفرج كأس العالم 2022 الارجنتين بولندا

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

الأكثر قراءة

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

وزير التجارة: نستهدف زيادة صادرات مصر إلى إفريقيا بما يتلاءم مع قدراتنا الإنتاجية

انتهاكات جنسية.. تغريم مخرجة 50 ألف جنيه في سب «إسلام العزازي»

زراعة أشجار وتطوير الطرق وإنشاء محاور جديدة في كفر الشيخ

سحب 2329 رخصة مركبات لعدم تركيب «الملصق الإلكتروني»

جامعة أسيوط: انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى لأمراض الباطنة والكلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التقارب التركى

جمال-أسعد

كفى متاجرة بالأديان

لواء. محسن الفحام

المرور.. قضية وعى

لواء.حمدى البطران

تهميش الثقافة

القس. رفعت فكرى

الزواج الإنجيلى

د.أحمد الخميسى

نساء وحب وأزياء

ماجد حبته

الألمان انقلبوا على ميركل

بسنت حسن

القاهرة السينمائى.. أفلام تنتصر للإنسانية.. وجوائز خارج التوقعات

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»