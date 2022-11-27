سلمان الفرج يغادر معكسر منتخب السعودية ويغيب عن كأس العالم 2022

سمح منتخب السعودية برحيل لاعبه سلمان الفرج عن معسكر الفريق، الذي يشارك في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وكان سلمان الفرج قد تعرّض لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده السعودية أمام الأرجنتين، في مستهل مشوارهما ببطولة كأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 2-1.

منتخب السعودية يسمح برحيل سلمان الفرج من معسكر الفريق

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب السعودية، بيانًا رسميًا على "تويتر"، أفاد خلاله: "سمح المدير الفني للمنتخـب الوطني للاعب سلمان الفرج مغادرة المعسكر".

وأضاف بيان المنتخب السعودي: "يأتي ذلك القرار بناءً على التقرير الطبي الذي أكد عدم قدرته على اللعب فيما تبقى من كأس العالم قطر 2022، وحاجته لبرنامج علاجي".

موعد مباراة منتخب السعودية المقبلة في كأس العالم 2022

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيره منتخب المكسيك، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2022، والتي تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا، بالإضافة إلى المكسيك.

ويحتل المنتخب السعودي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، خلف الأرجنتين صاحبة المركز الثاني بفارق الأهداف فقط، بينما يتصدر منتخب بولندا جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، في حين يتواجد منتخب المكسيك في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

وتُقام النسخة رقم 22 الحالية من بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

مجموعات كأس العالم 2022

وجاءت مجموعات كأس العالم 2022 في قطر على النحو التالي:

المجموعة الأولى: قطر - هولندا - السنغال - الإكوادور.

المجموعة الثانية: إنجلترا - أمريكا - إيران - ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - المكسيك - بولندا - السعودية.

المجموعة الرابعة: فرنسا - الدنمارك - تونس - أستراليا.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - ألمانيا - اليابان - كوستاريكا.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كرواتيا - المغرب - كندا.

المجموعة السابعة: البرازيل - سويسرا - صربيا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - أوروجواي - كوريا الجنوبية - غانا.