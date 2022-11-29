الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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طرق تعمل على تحفيز الاستثمارات الأجنبية بمصر.. خبير اقتصادى يوضح

الدكتور فرج عبدالله
الدكتور فرج عبدالله
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كشف الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، عن أبرز الطرق التي تعمل على تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، قائلًا: "إن مصر أخذت خطوة كبيرة بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار والذى يستهدف توحيد الأطر القانونية للتعامل مع الاستثمار".

وأضاف، خلال لقائه بقناة إكسترا نيوز، بحيث يقوم كما يهدف المجلس الأعلى للاستثمار، إلى تقليل أى تعارض مع الجهات التى يتعامل معها المستثمر ويقلل فترات التراخيص ومنح الأراضي والمرافق.

وأوضح أن قطاع الطاقة وخاصة الطاقة الخضراء هو أبرز القطاعات التى قد تصل إلى 12 مليار دولار استثمارات أجنبية، حيث إن هناك  فرصة كبيرة خلال الفترة المقبلة لأن تحدث طفرة كبيرة فى الطاقة المستدامة والخضراء، بسبب أن اللوجستيات تتعطل فى العالم كما أن بعض الأقاليم فى دول العالم تحدث بها مشكلة فى الطاقة. 

وأكد أن الدولة المصرية تبذل مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، والذي تمثل في إقامة بنية تحتية وتوفير طاقة متنوعة ومتجددة، ومن شأنه تعزيز أن تصل مصر لـ8 مليارات دولار استثمارات أجنبية خلال العام المالى الماضى، معقبًا: "أتوقع أن يصل إلى 12 مليار دولار أو 15 مليار دولار".

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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