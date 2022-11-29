حبس 14 متهمًا سنة فى مشاجرة «الوسية» بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عبد العاطي، بمعاقبة 14 متهما بالحبس سنة لاتهامهم باستعراض القوة والعنف.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6336 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بمشاجرة الوسية وقيام المتهمين بإلقاء الرعب في نفوس الأهالي.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه على إثر بلاغ من الأهالي مفاده نشوب مشاجرة، بين كل من : " ك.ع.خ"، " ك.خ.ف"، " إ.ن.إ"،" إ.ج.م"، " ا.س.ال"، " م.ج.م" و " ا.ع.خ"، " ال.ا.ا"، " ي.ع.م"، " ع.ا.خ"، " ا.ف.م"، " م.ف.م"، " ي.ال.ح"، " ا.ع.ا" ، والتعدي كلا منهم على الآخر مستخدمين اسلحه بيضاء والعصي الشوم مما نتج عنه حالة من الفزغ بين سكان المنطقة.

وقيام أصحاب المحلات بغلق محلاتهم خوفا من حدوث تلفيات بها، وذلك بسبب خلافات سابقة بين الطرفين بسبب رغبة كل طرف منهم في بسط سطوته على الطرف الآخر وعلى أهالي منطقة الوسية.



وتحرر محضر بالواقعة وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.