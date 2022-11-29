أخبار الظهيرة|إنجلترا تواجه ويلز وعينها على صدارة المجموعة.. وإصابة 11 في حادث بالمنوفية

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويستعرض «الدستور» أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

إنجلترا تواجه ويلز وعينها على صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ16

يواجه المنتخب الإنجليزي نظيره ويلز، اليوم، ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساءً على ستاد خليفة الدولي.

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تأجيل مسرحية منة شلبى «ساعة حظ» حتى إشعار آخر

أجّلت الجهة المنتجة للعرض المسرحي «ساعة حظ»، للنجمة منة شلبي، العمل حتى إشعار آخر.

وعلم «الدستور» أن الجهة المنتجة قررت تأجيل العرض الذي كان من المفترض افتتاحه الشهر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض.

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تريلا بميكروباص.. التفاصيل الكاملة لإصابة 11 شخصًا فى حادث تصادم مروع بالمنوفية

استقبل مستشفى السادات المركزي 11 مصابًا، وذلك عقب إصابتهم بإصابات متفرقه إثر تعرضهم لحادث مروع بمنطقة الحزام الأخضر على طريق إقليمي مدينة السادات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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«التعليم» تتيح رابط تسجيل استمارة امتحانات الإعدادية والأول والثاني الثانوي

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطا إلكترونيا لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهاده الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي العام ، عبر الرابط التالي:

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انتشار قوات الأمن الصينية فى بكين وشنجهاى بعد احتجاجات «كورونا»

انتشرت عناصر الأمن في مدينتَي بكين وشنغهاي الرئيسيتين في الصين، اليوم الثلاثاء، على ضوء الاحتجاجات الواسعة في مناطق مختلفة، بسبب سياسة صفر كوفيد والإغلاقات العامة الناجمة عنها.

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«معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات هدر الطعام عالميا وأبرز تجارب مواجهته

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددا جديدا ضمن سلسلة "اتجاهات العالم" والتي تهدف إلى رصد وتحليل أبرز التغيرات والتطورات الإقليمية والعالمية، حيث ناقش التقرير موضوع "هدر الطعام".

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