إنجلترا تواجه ويلز وعينها على صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ16

يواجه المنتخب الإنجليزي نظيره ويلز، اليوم، ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساءً على ستاد خليفة الدولي.

ويسعى المنتخب الإنجليزي للعودة للانتصارات عقب التعادل في الجولة الماضية من أجل مواصلة تصدر المجموعة وتحقيق الفوز الثاني له، من أجل ضمان التأهل على صدارة المجموعة، فيما يتطلع منتخب ويلز لتحقيق الفوز والاحتفاظ بحظوظه في التأهل للدور المقبل والتي ترتبط بانتصار منتخب إيران على أمريكا وانحياز فارق الأهداف لصالح ويلز.

ويتسلح المنتخب الإنجليزي بعودة جيمس ماديسون بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن أول مباراتين.

ويدير المباراة السلوفيني سلافكو فينسيك، ويعاونه كل من توماس كلانيك مساعد أول وأندراز كوفاك مساعد ثان ويوشيمي ياماشيتا حكما رابعا وماركو فريتز حكم فيديو وباولو فاليري حكم فيديو مساعد وباول سوكولنيكي حكم فيديو مساعد وباستيان دانكيرت حكم فيديو مساعد.

وأثار جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا الشكوك حول إمكانية مشاركة هاري كين، في المباراة بعدما سُئِل عنه وأجاب: "سنلعب بالفريق الذي نؤمن بقدرته على تحقيق الفوز، هاري بخير الآن بعد الكدمة التي تلقاها في الكاحل".

ويتصدر منتخب انجلترا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما ياتي منتخب ويلز بالمركز الأخير بنقطة وحيدة.