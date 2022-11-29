الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إنجلترا تواجه ويلز وعينها على صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ16

منتخب انجلترا
منتخب انجلترا
ads

 يواجه المنتخب الإنجليزي نظيره ويلز، اليوم، ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساءً على ستاد خليفة الدولي.

ويسعى المنتخب الإنجليزي للعودة للانتصارات عقب التعادل في الجولة الماضية من أجل مواصلة تصدر المجموعة وتحقيق الفوز الثاني له، من أجل ضمان التأهل على صدارة المجموعة، فيما يتطلع منتخب ويلز لتحقيق الفوز والاحتفاظ بحظوظه في التأهل للدور المقبل والتي ترتبط بانتصار منتخب إيران على أمريكا وانحياز فارق الأهداف لصالح ويلز.

ويتسلح المنتخب الإنجليزي بعودة جيمس ماديسون بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن أول مباراتين.

ويدير المباراة السلوفيني سلافكو فينسيك، ويعاونه كل من توماس كلانيك مساعد أول وأندراز كوفاك مساعد ثان ويوشيمي ياماشيتا حكما رابعا  وماركو فريتز حكم فيديو وباولو فاليري حكم فيديو مساعد وباول سوكولنيكي حكم فيديو مساعد وباستيان دانكيرت حكم فيديو مساعد.

وأثار جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا الشكوك حول إمكانية مشاركة هاري كين، في المباراة بعدما سُئِل عنه وأجاب: "سنلعب بالفريق الذي نؤمن بقدرته على تحقيق الفوز، هاري بخير الآن بعد الكدمة التي تلقاها في الكاحل".

ويتصدر منتخب انجلترا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما ياتي منتخب ويلز بالمركز الأخير بنقطة وحيدة.

منتخب إنجلترا قائمة منتخب ويلز مباراة انجلترا وويلز كأس العالم قطر 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

الأكثر قراءة

يواصل تصوير «الحريفة».. نور النبوي يسافر لبنان منتصف ديسمبر بسبب «الأجهر»

محاولة هروب بـ«ملايات السرير» تنتهى بمصرع ربة منزل فى أكتوبر

السعودية أكثر الدول استقطابا للعمالة.. تقرير يرصد جهود القوى العاملة في رعاية العمالة بالخارج

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة وأمطار رعدية على عدة مناطق

استشهاد 3 فلسطينيين بينهم شقيقان برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية

ضمن «حياة كريمة».. الكشف على 1232 مواطنا في قافلة طبية بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل إسرائيل مسؤولية «إعدام الشهداء الثلاثة»

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الحرب التى ترتكبها إسرائيل

إصابة 8 فلسطينيين برصاص إسرائيلى فى مواجهات بالضفة