المغرب.. فتح تحقيق بواقعة «السائح المسن والقتل والانتحار»

أعلنت السلطات المغربية، أنها فتحت تحقيقًا بعد محاولة سائح فرنسي الانتحار، حيث يشتبه بأنه قتل ابنيه في فندق بمدينة مراكش.

والتحقيق الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة، يرمي إلى "كشف أسباب وظروف محاولة انتحار سائح فرنسي يبلغ 72 عامًا، ويشتبه بأنه قتل عن سابق تصور وتصميم ابنيه القاصرين، بعدما حقنهما بمادة مشبوهة"، حسبما قالت المديرية العامة للأمن الوطني.

وعثر على جثتي القاصرين اللذين يحملان الجنسية الفرنسية ويبلغان 9 و13 عامًا، داخل غرفة فندق في حي سياحي في مراكش، والوالد ممرض متقاعد عثر عليه بجانبهما وهو في حال غيبوبة.

وبحسب أولى عناصر التحقيق، لم يحمل جثمانا الولدين أي آثار عنف أو مقاومة، علمًا بأنهما خضعا للتشريح، ولم يعثر على ما يشير إلى عنف تعرض له الوالد، الذي نقل إلى مستشفى وأدخل العناية المركزة.

وعثر المحققون في الموقع على رسالة مكتوبة بخط اليد توضح دوافع المأساة التي تبدو عائلية، وحقن طبية مستعملة، وفق المصدر الأمني.

والشرطة القضائية المغربية استجوبت الزوجة السابقة للسائح في إطار التحقيق.