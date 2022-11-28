الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. صربيا يقلب الطاولة على الكاميرون ويتقدم بثنائية

احتفال لاعبي صربيا
احتفال لاعبي صربيا
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قلب منتخب صربيا تأخره بهدف أمام نظيره الكاميرون في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، اليوم الإثنين، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة السابعة لدور المجموعات ببطولة كأس العالم، قطر 2022، لتقدم بهدفين مقابل هدف.

وفرض المنتخب الصربي سيطرته على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي أفضل من جانب المنتخب الكاميروني.
وسدد ألكساندر ميتروفيتش، كرة قوية على مرمى المنتخب الكاميروني في الدقيقة العاشرة بعد تبادل التمريرات مع تاديتش، واخترق منطقة الجزاء من الجانب الأيمن وراوغ مدافع الكاميرون وسدد الكرة بيسراه وارتطمت بالقائم.

واستمرت المحاولات من لاعبي منتخب صربيا لتسجيل هدف مبكر، وأخطأ مدافع الكاميرن في إبعاد الكرة من منطقة الجزاء ووصلت أمام ميتروفيتش الذي حوّلها بتسديدة ناحية المرمى ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 16.

وأهدر بيير كوندي فرصة تسجيل الهدف الأول للمنتخب الكاميروني في الدقيقة 20 بتسديدة قوية من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، ومرت أعلى المرمى.

وسجل جان بيير كاستليتو، الهدف الأول لمنتخب الكاميرون في الدقيقة 29 من ركلة ركنية حولها نيكولاس نكولو برأسه وتابعها كاستليتو في الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية من جانب لاعبي المنتخب الصربي لتسجيل هدف التعادل والعودة في النتيجة.

فيما اعتمد لاعبو المنتخب الكاميروني على الهجمات المرتدة السريعة من أجل خطف هدف ثانٍ، وسدد بيير كوندي كرة قوية على حدود منطقة جزاء صربيا في الدقيقة 42 ارتدت أمامه من يد الحارس وسددها مرة أخرى وخرجت من الملعب.

وسجل بابلوفيتش هدف التعادل لمنتخب صربيا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من ركلة حرة نفذها دوسان تاديتش داخل منطقة الجزاء، وحولها بابلوفيتش برأسه على يمين الحارس.

وأضاف سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، الهدف الثاني للمنتخب الصربي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس.

وسدد لاعبو الكاميرون 3 كرات على المرمى من 7 محاولات، فيما لم تهدد أي من محاولات صربيا الـ4 المرمى.

واستحوذ منتخب صربيا على مجريات اللعب بنسبة 62%، مقابل 38% لصالح منتخب الكاميرون.

منتخب الكاميرون صربيا كأس العالم قطر 2022 مباراة الكاميرون وصربيا

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