مصرع عاطل بجرعة هيروين زائدة فى الجيزة

لقى عاطل في العقد الرابع من عمره مصرعه بقطعة أرض زراعية بمنطقة شبرامنت بدائرة مركز شرطة أبو النمرس نتيجة حقن جرعة زائدة من مخدر الهيروين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكان مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص في قطعة أرض زراعية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عاطل في العقد الرابع من عمره، يرتدي ملابسه كاملة، وعدم وجود أي إصابات بجسده، كما عثر على آثار حقن مخدرات في الذراعين.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وباستدعاء أسرته أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأرجعوا سبب الوفاة بسبب إدمانه مخدر الهيروين.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.