الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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برلمانى: بيان البرلمان الأوروبى عن حقوق الإنسان بمصر هو والعدم سواء

النائب محمد عزمي
النائب محمد عزمي
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قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشخص الذي ينادي البرلمان الأوروبي بالإفراج عنه متهم على ذمة قضايا جنائية، لافتًا إلى أن البرلمان الأوروبى يتحدث عن أشياء لا تمت للحقيقة بصلة.

وأضاف «عزمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن بيان البرلمان الأوروبي مستفز، وجميع طوائف الشعب المصري استاءت منه، لافتًا إلى أن المصادر التي استند عليها بيان البرلمان الأوروبي مجهلة ومغلوطة. 

وأوضح النائب محمد عزمي، أن بيان البرلمان الأوروبي احتوى على تناقضات واضحة، لافتًا إلى أن البيان هو والعدم سواء لأننا لا نقبل التدخل في شئون مصر، مشيرًا أن مجلسي الشيوخ والنواب ضد بيان الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر .

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أنه أصدر ردًا حاسمًا وقاطعًا على القرار الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، أعرب خلاله عن استيائه ورفضه بأشد العبارات لهذا البيان الذي وصفه بـ"غير الحكيم"، واعتباره تدخلًا سافر في الشأن المصري.

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