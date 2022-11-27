عضو بالشيوخ: بيان البرلمان الأوربي هو والعدم سواء

علق النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على بيان البرلمان الأوربي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وقال عزمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المُذاع عبر فضائية "الأولي المصرية"، مساء الأحد، إن بيان البرلمان الأوربي هو والعدم سواء لأننا لا نقبل التدخل في شئون مصر.

أضاف أن مجلسي الشيوخ والنواب ضد بيان الاتحاد الأوربي بشأن حقوق الإنسان في مصر، موضحاً أن بيان البرلمان الأوربي استند إلى معلومات مغلوطة تمامًا عن مصر.

أشار إلى أن بيان البرلمان الأوربي احتوي على تناقضات واضحة، متابعاً:" الشخص الذي ينادي البرلمان الأوربي بالإفراج عنه متهم علي ذمة قضية جنائية".

وأكد أن بيان البرلمان الأوربي مستفز وجميع طوائف الشعب المصري استاءت منه، مشيراً إلى أن البيانات التي استند عليها بيان البرلمان الأوربي مجهلة ومغلوطة.