الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

خطوات استعلام عن حالة الطلب تقديم وحدة سكنية الإعلان العاشر

الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي
ads

يبحث العديد من المواطنين المتقدمين بطلب وحدة سكنية الإعلان العاشر عن خطوات الاستعلام عن حالة الطلب خلال الساعات الماضية عبر محرك "جوجل" الشهير.

وجاء ذلك بعد الانتهاء من فرز الأوراق الخاصة بالمتقدمين، بحسب ما أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ونقدم لكم من خلال هذه السطور خطوات استعلام عن حالة الطلب تقديم طلب وحدة سكنية الإعلان العاشر:

خطوات استعلام عن حالة الطلب تقديم طلب وحدة سكنية 

وقدمت وزارة الإسكان الاجتماعي، عددًا من الخطوات التي يتم اتباعها لمعرفة موقف المتقدمين للحصول على وحدة سكنية، وتتمثل في:

-الدخول مباشرة على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال الضغط على هذا الرابــط.

-ثم اختيار كلمات "الاستعلام عن حالة الطلب" التي تتواجد في الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع.

-ويليه خطوة الضغط بعد ذلك على اختيار الاستعلام عن حالة طلب شقق "الإسكان الاجتماعي" بالإعلان الـ10.

 -وعندها يظهر للمستعلم مباشرة الصفحة الخاصة بالاستعلام عن حالة طلب شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 10، ثم يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة من المستعلم، والتي تتمثل في كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما.

-ثم يقوم المستعلم بكتابة الرقم السري المتعلق بالحساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة في تلك الخطوة.

 -ويليه خطوة الضغط على قائمة "تسجيل الدخول"، لتظهر حالة الطلب الخاصة بالشقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان.

رابط الاستعلام عن نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022

تسجيل دخول موقع الإسكان الاجتماعي www.shmff.gov.eg

 

الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان انتهت من فرز جميع الأوراق الخاصة بالمتقدمين للإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، حيث يضم الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، عدد كبير من الوحدات السكنية، داخل كل من: "مدن السادات ـ العاشر من رمضان ـ بدر ـ الغردقة ـ المحولين من التاسع للعاشر بـ 6 أكتوبر"، والشقق بمساحات وأسعار مختلفة.

وحدة سكنية خطوات استعلام عن حالة الطلب طلب وحدة سكنية فرز الاوراق الخاصة بالمتقدمين وزارة الاسكان الاجتماعي الموقع الرسمي الرقم السري

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

النيابة العامة تحقق فى وفاة علياء عامر بإيتاى البارود

الصف الثالث الإعدادي.. تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم

«مليونا جنيه غرامة العروض الوهمية».. انتهاء تخفيضات الجمعة البيضاء غدًا

مفتوح الآن.. تردد قناة الكاس extra one نايل سات مشاهدة كأس العالم

بروتوكول تعاون بين شركة «دل تكنولوجيز» ومركز أسوان للقلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

جمال-أسعد

كفى متاجرة بالأديان

لواء. محسن الفحام

المرور.. قضية وعى

لواء.حمدى البطران

تهميش الثقافة

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»