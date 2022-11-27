خطوات استعلام عن حالة الطلب تقديم وحدة سكنية الإعلان العاشر

يبحث العديد من المواطنين المتقدمين بطلب وحدة سكنية الإعلان العاشر عن خطوات الاستعلام عن حالة الطلب خلال الساعات الماضية عبر محرك "جوجل" الشهير.

وجاء ذلك بعد الانتهاء من فرز الأوراق الخاصة بالمتقدمين، بحسب ما أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ونقدم لكم من خلال هذه السطور خطوات استعلام عن حالة الطلب تقديم طلب وحدة سكنية الإعلان العاشر:

خطوات استعلام عن حالة الطلب تقديم طلب وحدة سكنية

وقدمت وزارة الإسكان الاجتماعي، عددًا من الخطوات التي يتم اتباعها لمعرفة موقف المتقدمين للحصول على وحدة سكنية، وتتمثل في:

-الدخول مباشرة على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال الضغط على هذا الرابــط.

-ثم اختيار كلمات "الاستعلام عن حالة الطلب" التي تتواجد في الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع.

-ويليه خطوة الضغط بعد ذلك على اختيار الاستعلام عن حالة طلب شقق "الإسكان الاجتماعي" بالإعلان الـ10.

-وعندها يظهر للمستعلم مباشرة الصفحة الخاصة بالاستعلام عن حالة طلب شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 10، ثم يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة من المستعلم، والتي تتمثل في كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما.

-ثم يقوم المستعلم بكتابة الرقم السري المتعلق بالحساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة في تلك الخطوة.

-ويليه خطوة الضغط على قائمة "تسجيل الدخول"، لتظهر حالة الطلب الخاصة بالشقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان.

الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان انتهت من فرز جميع الأوراق الخاصة بالمتقدمين للإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، حيث يضم الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، عدد كبير من الوحدات السكنية، داخل كل من: "مدن السادات ـ العاشر من رمضان ـ بدر ـ الغردقة ـ المحولين من التاسع للعاشر بـ 6 أكتوبر"، والشقق بمساحات وأسعار مختلفة.