لو فاتك التريند| كوستاريكا تهزم اليابان.. ومنة شلبى تتصدر هاشتاج تويتر

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار التي تنوعت بين الفنية والاجتماعية والاقتصادية، وتصدرت محركات البحث، وترصد «الدستور» أبرزها في السطور التالية من خلال نشرة «لو فاتك التريند».

بدء امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل اليوم

تصدرت امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، التريند اليوم الأحد، بالتزامن مع انطلاقها في عدد من الإدارات التعليمية، وفقًا لجدول كل إدارة تعليمية، وكانت أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابًا دوريًا بشأن تنظيم لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

كوستاريكا تهزم اليابان وتشعل مجموعتها في كأس العالم

ظهر اسم البلدين في الأعلى بحثًا بعدما اقتنص منتخب كوستاريكا فوزًا صعبًا على نظيره الياباني، بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين ظهر اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بمنافسات كأس العالم لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

برغم الحجز على الأرصدة.. الزمالك يضاعف المكافآت 4 مرات للتتويج بالكأس

تصدر الزمالك التريند بعد مفاجأة من العيار الثقيل، حيث فوجئ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، باجتماع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بهم ووعدهم بصرف مكافآت مضاعفة 4 مرات حال الاستمرار في الانتصارات في مسابقة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

«الجميع سواسية».. مصدر قضائي يوضح أسباب إخلاء سبيل منة شلبي

هاشتاج باسم منة شلبي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكان أكد مصدر قضائي أن النيابة العامة تعاملت مع الفنانة منة شلبي كغيرها من المتهمين في القضايا التي يتم عرضها، وأنها لم تحصل على مميزات خاصة، بل إن النيابة تعاملت كمنهجها في كل قضايا التعاطي وهو إخلاء السبيل بالضمان المالي في كل النيابات على مستوى الجمهورية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

بعد إطلاقها بساعات.. «بيتكلم عليا» لجورج وسوف تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

نجحت أغنية سلطان الطرب جورج وسوف "بيتكلم عليا" في تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة عقب طرحها على قناته الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب لتقترب الاغنية من تحقيق مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)