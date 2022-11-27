الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كوستاريكا تهزم اليابان وتشعل مجموعتها في كأس العالم

كوستاريكا واليابان
كوستاريكا واليابان
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اقتنص منتخب كوستاريكا فوزًا صعبًا على نظيره الياباني، بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين ظهر اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بمنافسات كأس العالم 2022 بقطر.

الفوز رفع رصيد كوستاريكا إلى 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة، بينما وقع المنتخب الياباني في المركز الثاني بفارق الأهداف.

وفي نفس المجموعة التي اشتعلت يلعب منتخب إسبانيا المتصدر مع نظيره ألمانيا المتذيل بدون نقاط في قمة مباريات الجولة.

الشوط الأول

الشوط شهد استحواذًا متساويًا بين الفريقين، دون تهديد صريح على مرمى، حيث سدد كل فريق تسديدة وحيدة فقط على المرمى.

ويجلس على مقاعد بدلاء منتخب اليابان مينامينو مهاجم موناكو الفرنسي، بينما يقود الهجوم  أياسي أويدا.


الشوط الثاني

كان المنتخب الياباني الأفضل طوال فتراته لكن نظيره الكوستاريكي خطف الفوز في الدقائق الأخيرة.

في الدقيقة 48 تألق كيلور نافاس لتصدي تسديدة  اندرو، وبالدقيقة 62 علت ركلة حرة من سوما مرمى نافاس.

وكانت لحظة الحسم في الدقيقة 81 عن طريق كيشير فولر، بتسديدة داخل منطقة الجزاء باغتت حارس اليابان.

وفي الدقيقة 87 عاد نافاس وتألق وحرم اليابان من هدف التعادل بعدما تصدى لتسديدة أسانو.

تشكيل اليابان وكوستاريكا الرسمى فى كأس العالم 2022 بقطر

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: شويشي جوندا.

خط الدفاع: يوتو ناجاتومو، مايا يوشيدا، كو إيتكوارا، ميكي ياماني.

خط الوسط: يوكي سوما، ريتسو دوان، هايدماسا موريتا، دياتشي كامادا، إيندو واتارو.

خط الهجوم: أياسي أويدا.

بينما يبدأ منتخب كوستاريكا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: بريان أوفيدو، أوسكار دوارتي، فرانشيسكو كالفو، كيندال واتسون.

خط الوسط: جيرسون توريس، يلتسين تاجيدا، سيلسو بورجيس، كيشير فولر.

خط الهجوم: أنتوني كونتريراس، جويل كامبل.

كوستاريكا اليابان كأس العالم كأس العالم 2022 اسبانيا المانيا

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